YSK’nın İmamoğlu hakkındaki suç duyurusu dilekçesi ortaya çıktı: İşte şikayetin belgesi

YSK üyelerine “ahmak” diyerek hakaret eden ve bu nedenle ceza alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında YSK’nın şikayetçi olmadığı iddia edilmişti. YSK’nın İmamoğlu hakkındaki suç duyurusu dilekçesi ortaya çıktı. Dilekçede, İmamoğlu’nun Kurul üyelerine hakaret eden beyanlarına yer verilerek gereğinin yapılması talep edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, iptal edilen belediye seçimleriyle ilgili yaptığı açıklamada YSK üyelerine “ahmak' diyerek hakaret etmişti. Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan İmamoğlu, 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.Sözde muhalif kesim, YSK üyelerinin İmamoğlu'ndan şikayetçi olmadığını öne sürdü. Ancak YSK'nın savcılığa yaptığı suç duyurusu ortaya çıktı. Dönemin YSK Başkanı Sadi Güven imzalı dilekçede şu ifadeler yer aldı:“31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin Kurulumuzca 6 Mayıs 2019 tarihinde verilen kararla iptal edilmesi sonrasında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin olarak 4 Kasım 2019 pazartesi günü ‘31 Mart'ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa'da onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda tam da işte 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır' şeklinde ifadeleri ile Kurul üyelerine hakaret içeren beyanda bulunmuştur. Bu itibarla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 4 Kasım 2019 tarihindeki beyanlarıyla ilgili gereğinin takdir ve ifası talep olunur.”