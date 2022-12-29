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TTB Başkanı Fincancı hakim karşısında

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın TSK'ya yönelik açıklamaları nedeniyle "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı.

Ekleme: 29.12.2022 - 14:41 Güncelleme: 29.12.2022 - 14:43 / Editör: Ozge Selin
TTB Başkanı Fincancı hakim karşısında
Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, TSK'nın terör operasyonlarında kullandığı silahlara ilişkin iddiaları nedeniyle 26 Ekim 2022'de İstanbul'da gözaltına alındı.

Ankara'ya getirilen Fincancı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve yetkisizlik kararıyla İstanbul'a gönderilen iddianamede, Milli Savunma Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ihbarda bulunulduğu, yapılan incelemede Fincan'cının yayına katıldığı televizyon kanalının terör örgütü PKK ile irtibatlı olduğunun tespit edildiği belirtiliyor.

Canlı bağlantıda Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı unvanını da kullanmak suretiyle 'Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kendisine yasal olarak vermiş olduğu resmi bir unvan ile PKK silahlı terör örgütünün yayın organında terör örgütü propagandası yaptığı' öne sürülüyor.

7,5 yıla kadar hapsi isteniyor
Bağlantı sırasında ekran görüntülerinde PKK silahlı terör örgütü üyelerinin resimlerinin bulunduğu ve propaganda yapmak kastıyla arka fon resmi kullanıldığı aktarılıyor. Şebnem Korur Fincancı'nın 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla 7,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Duruşmaya getirildi
İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Şebnem Korur Fincancı getirildi.

Duruşma savcısı, 23 Aralık'ta görülen ilk duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklamıştı.

Son savunmasını yapacak
Savcı, Fincancı'nın 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan üst hadden 7,5 yıla kadar hapsini ve tutukluluk halinin devamını talep etmişti. Fincancı ve avukatları savcının mütalaasına karşı son savunmalarını yapacaklar.

Duruşmada son savunmalar tamamlanırsa mahkeme heyeti kararını açıklayacak.

CHP ve HDP milletvekilleri duruşmayı takip ediyor
Duruşmaya CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHPli milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Ali Şeker ile HDPli milletvekili Hüda Kaya ve Züleyha Gülüm de izleyici olarak katıldı.
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