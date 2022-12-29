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Trabzon'da yolculara 'havada yanan uçak' fotoğrafı atan şahıs panik yarattı

Trabzon'da THY'e ait bir uçakta, yolcuların cep telefonlarına 'AirDrop' uygulamasıyla havada yanan uçak fotoğrafı yollayan yabancı uyruklu A.M.R., gözaltına alındı.

Ekleme: 29.12.2022 - 10:05 Güncelleme: 29.12.2022 - 10:14 / Editör: Ozge Selin
Trabzon'da yolculara 'havada yanan uçak' fotoğrafı atan şahıs panik yarattıTrabzon Havalimanı'nda, saat 18.00'da Trabzon- İstanbul seferi gerçekleştirecek olan Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakta bulunan yabancı uyruklu A.M.R., uçuş öncesi yolcuların cep telefonlarına 'AirDrop' uygulaması aracılığıyla havada yanan uçak fotoğrafı yolladı.

Yolcular panik yaşadı
Panik yaşayan yolcular, durumu kabin ekibine bildirdi. Bunun üzerine aprona güvenlik güçleri çağırılırken, uçak da güvenli park alanına çekildi. Şüpheli A.M.R. polis ekiplerince gözaltına alınırken, yolcular ve tüm bagajlar da uçaktan indirildi.

Bomba imha uzmanı çağrıldı, uçakta arama yapıldı
Bomba imha uzmanı ekipler uçakta arama başlattı. Yapılan aramada herhangi bir olumsuz durum ve düzeneğe rastlanılmadı. İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk de havalimanına gelerek, durum hakkında ekiplerden bilgi aldı.

4 saat sonra uçak İstanbul'a hareket etti
Yolcuların tekrar alındığı uçak, yaklaşık 4 saat süren işlemlerin ardından İstanbul'a hareket etti.

Gözaltına alınan şahıs: Telefona virüs bulaştı
Öte yandan gözaltı işlemleri süren A.M.R.'nin, turistik gezi amaçlı kente geldiği öğrenildi.

Şüpheli A.M.R.'nin ilk ifadesinde, 'Fotoğraf daha önce ülkemde bana gönderilmişti, silmiştim. Ne oldu anlamadım, yeniden paylaşım oldu, telefona virüs bulaştığını sanıyorum. Paylaşımı bilerek ben yapmadım' dediği belirtildi.

'Fotoğrafı görünce tedirgin olduk'
A.M.R.'nin, telefonuna gönderdiği fotoğrafı kabul ettiğini ve durumu kabin görevlilerine bildirdiğini söyleyen yolculardan Salih Surul, 'Uçakta arka sıramızda yanda oturan yabancı şahıslar Airdrop üzerinden bir resim paylaştılar, ben de kabul ettim. Resmi açtığımda ve benim resmi gördüğümü anladıklarında tedirginlik yaşadılar. Kendi aralarında güldüler. Kabin görevlilerine haber verdim. Onlar da emniyet birimlerine haber verince bomba araması yaptılar. Şahıs sorguya alındı bütün yolcular indirildi. Güvenlik gittikten sonra tekrar uçağa bineceğiz. Görüntüyü gönderdikleri diğer yolcular kabul etmedi, bir tek ben kabul ettim. O yüzden görevlilere haber vermek zorunda kaldım. Fotoğrafı görünce tedirgin olduk. Herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Böyle bir şey paylaşılması, insanları tedirginliğe itmenin, turist olarak gelip ülkemizde bu şekilde yapmaları can sıkıcı bir durum' dedi.

'10-15 dakika kimse hareket edemedi'
Fotoğrafın kendisine geldiğini fakat kabul etmediğini anlatan yolculardan Nihat Oğulcan Yıldırım da, 'Uçaktaydık. Herkesin Airdrop'una yanmaya başlayan bir uçağın fotoğrafı geldi. Görüntüyü biz kabul etmedik. Uçakta 10-15 dakika kimse hareket edemedi. Pilotlar çıktı, ‘sakin olun uçağı boşalacağız' dedi. Sonra ise uçağı boşaltıp aramaya başladılar' diye konuştu.


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