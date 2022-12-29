Torbacılara şafak operasyonu: 23 gözaltı

Mersin'de 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 300 polisin katıldığı şafak operasyonunda narkotik köpekleri ve dron desteğiyle 30 adreste arama yapıldı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile temin eden sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.Yapılan çalışmalarda 30 şüpheliyi belirleyen ekipler, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 30 adrese şafak operasyonu düzenledi.Koçbaşları ile kapıları kırarak adreslere giren ekipler, 23 şüpheliyi gözaltına alırken, 7 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.Adreslerde yapılan aramalarında, 6 kök Hint kenevir bitkisi, 4 paket halinde 400 gram hint keneviri, 3 paket kokain, 10 paket metamfetamin, 7 paket eroin, 8 paket bonzai, 252 adet Captagon, 1 adet hassas terazi, 4 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.