Osmaniye'de 46 teneke zeytinyağı çalan 2 şüpheli yakalandı

Osmaniye'de girdikleri evden 46 teneke Zeytinyağı çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma timleri (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez ilçede bir evde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatıldı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, hırsızlık olayını kısa sürede aydınlattı.Şüpheli V.B. ve N.D çaldıkları birlikte yakalandı. İki şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilirken, ele geçirilen zeytinyağı ise sahibine teslim edildi.