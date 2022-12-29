Muğla'da elektrik süpürgesinden 2,7 kilo esrar çıktı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kargo şubesine gelen kolide narkotik köpek 'Coco' ile yapılan aramada, elektrik süpürgesi içine gizlenen 2 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.

Muğla'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Marmaris ilçesinde bulunan kargo şubesine uyuşturucu madde gönderildiği istihbaratına ulaşıldı.Elektrik süpürgesinin içinden çıktıNarkotik dedektör köpeği 'Coco' ile şubeye gelen kolide yapılan aramada, elektrik süpürgesinin içine gizlenen 2 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.Kolideki adresten belirlenen şüphelinin evine yapılan operasyonda A.Y., gözaltına alındı.DHA'nın haberine göre adliyeye sevk edilen A.Y., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.