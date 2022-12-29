Meteoroloji’den sağanak, kar ve sis uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkenin kuzey, iç ve güneybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Muğla, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.İSTANBUL °C, 12°CParçalı ve az bulutluANKARA °C, 8°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 18°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 19°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 12°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurluERZURUM °C, 0°CParçalı ve çok bulutluDİYARBAKIR °C, 13°CParçalı ve az bulutlu