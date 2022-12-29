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Meteoroloji’den sağanak, kar ve sis uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri ise kar yağışlı olacak. Öğle saatlerinden sonra ise Muğla ve çevresinde yağmur bekleniyor. Diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor

Ekleme: 29.12.2022 - 11:38 Güncelleme: 29.12.2022 - 11:39 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji’den sağanak, kar ve sis uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkenin kuzey, iç ve güneybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Muğla, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

ERZURUM °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
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Meteoroloji’den sağanak, kar ve sis uyarısı

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