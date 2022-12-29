MEB'den Zonguldak'taki şiddet görüntülerine soruşturma

Zonguldak'ta, Ereğli Endüstri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 11. Sınıf N.G.'nin sınıf arkadaşları tarafından darbedilip kayda alındığı anlar, sosyal medyada büyük tepki gördü.Görüntüler, akran zorbalığı tartışmalarını beraberinde getirdi. N.G.'nin tekme ve tokat atılıp başının tahtaya vurulduğu, arkadaşları tarafından şınav çekmeye zorlandığı görüldü. Görüntüler üzerine N.G.'nin ailesi harekete geçti. Şikayet üzerine konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.Okul idaresi olaya karıştığı iddia edilen 10 öğrenciye, 10 gün okuldan uzaklaştırma cezası verirken, disiplin soruşturmasının da sürdüğü öğrenildi. Dün akşam saatlerinde gözaltına alınan 4 öğrenci, sabah saatlerinde Ereğli Adliyesi'ne sevk edildi.Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı da konuya el attı. Konuyla ilgili müfettiş görevlendirildiği açıklandı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:'Zonguldak Ereğli'deki okulumuzda akranları tarafından bir öğrencimize, İzmit'te de bir öğretmen tarafından öğrencilerine yönelik yaşanan şiddet olaylarına ilişkin Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilmiş olup inceleme ve soruşturma başlatılmıştır.'