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Kuyruk uzun yüzler gülüyor: EYT müjdesinin ardından vatandaşlar soluğu SGK önünde aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği EYT müjdesini dün akşam duyurdu. Uzun süredir Türkiye gündemini oluşturan konulardan biri olan EYT, nihayete kavuşmuş oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır" açıklamaları büyük sevince neden oldu. EYT düzenlemesi sonrası İstanbul Bağcılar'da vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren SGK önünde sıraya girdi. Doğum ve askerlik borçlanmasının yanı sıra hizmet dökümleri ile ilgili bilgi almak isteyenlerin oluşturduğu kuyruk drone ile görüntülendi.

Kuyruk uzun yüzler gülüyor: EYT müjdesinin ardından vatandaşlar soluğu SGK önünde aldı
Ekleme: 29.12.2022 - 11:18 Güncelleme: 29.12.2022 - 11:22 / Editör: Ozge Selin
Kuyruk uzun yüzler gülüyor: EYT müjdesinin ardından vatandaşlar soluğu SGK önünde aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam EYT'de yaş şartı olmayacağını ve ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağını belirtti.

Düzenlemede SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmayacak şartları sağlayan herkes emeklilik hakkından faydalanabileceğini de açıkladı. Milyonlarca insan sevindirirken sabahın erken saatlerinde vatandaşlar prim günlerini hesaplatmak için SGK binaları önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Kuyruk uzun yüzler gülüyor: EYT müjdesinin ardından vatandaşlar soluğu SGK önünde aldı

Bağcılar SGK önünde oluşan EYT kuyruğu da havadan görüntülendi. Asker borçlanması için geldiğini söyleyen bir vatandaş, “EYT için bekliyorum. Benim 25 yılım dolmadığı için 1 yılım var. Askerliğimi ödemek istiyorum. O yüzden bu sıradayım. Bir saatir bekliyorum. Kuyruk 1 kilometreye yakın. Çok mutlu olduk sevindik. Cumhurbaşkanı'ma teşekkür ediyorum” dedi.

Doğum borçlanması için geldiğini belirten bir vatandaş, “ Doğum borçlanması yapacağız. Doğum borçlanması yaparsam tutuyor. Olmazsa benim 32 yıldır girişim var. Herkesin yararına inşallah daha da iyi olur” ifadelerini kullandı.

Kuyruk uzun yüzler gülüyor: EYT müjdesinin ardından vatandaşlar soluğu SGK önünde aldı
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