Kosova sınırındaki barikatlar kaldırıldı!

Kosova'nın kuzeyindeki en büyük barikatın kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldıRudar'daki barikat, Kosova ile Sırbistan arasındaki Jarinje sınır kapısına giden ülkenin kuzeyindeki en önemli yolu teşkil ettiğinden, Sırplar tarafından 24 saat nöbetle korunuyordu.Kosova'nın kuzeyinde Sırplar tarafından kurulan barikatların büyük çoğunluğu kaldırılırken, sürecin birkaç saat içinde tamamlanması öngörülüyor.Barikatlar, Kosova'nın kuzeyinde eski Sırp polis memuru Dejan Pantiç'in tutuklamasına tepki olarak kurulmuştu.Tutukluluk kararının ev hapsine dönüştürülmesinden sonra Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in dün yaptığı çağrının ardından Kosova'nın kuzeyindeki barikatların kaldırılmasına başlanmıştı.