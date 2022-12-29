Iğdır’da askeri araç kaza yaptı: 2'si ağır 10 asker yaralı

Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesinde askerleri taşıyan bir otobüs kaza yaptı. 2'si ağır 10 asker yaralandı.

Iğdır'da askeri aracın devrilmesi sonucu 12 asker yaralandı. Aralık ilçesinden gelen, 5. Hudut Alay Komutanlığına ait zırhlı araç, Karakoyunlu ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarında devrildi.Araç içinde bulunan 12 asker yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı sonucu olay yerine gelen ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.Burada tedavisi devam eden yaralılardan 11'inin sağlık durumunun iyi oldu, 1 askerin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.