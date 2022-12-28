  • USD: 18,70 - 18,73
  • EURO: 19,89 - 19,93
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İBB provokasyonuna şehidi alet etti! Bakanlıktan yalanlama geldi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İBB'nin terör iltisaklı kişileri nasıl işe soktuğunu belgelerle açıklamıştı. Açıklamaların ardından İBB yöneticileri Murat Ongun öncülüğünde algı operasyonuna girişti. Teröriste “şehit yakını” diyerek algı yürüten İBB yönetimine İçişleri Bakanlığı’ndan yanıt geldi. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İBB personeli Muharrem Kılıç'ın, 2014'te PKK'nın kırsal kadrosuna katıldığını ve 2017'de PKK'nın şehir yapılanması YPS'de yakalanan kardeşi olduğunu vurguladı. Ayrıca Kılıç’ın 2018 yılında şehit yakını kontenjanından memur olmak istediği fakat güvenlik soruşturmasında reddedildiği belirtildi. İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Muhammet Burak Gültekin ise belgeleri yayınladı.

İBB provokasyonuna şehidi alet etti! Bakanlıktan yalanlama geldi!
Ekleme: 28.12.2022 - 23:29 Güncelleme: 29.12.2022 - 00:04 / Editör: Ozge Selin
İBB provokasyonuna şehidi alet etti! Bakanlıktan yalanlama geldi!
İçişleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP yönetimindeki İBB'nin terör iltisaklı kişileri nasıl işe soktuğunu belgeleriyle kamuoyuna açıklamıştı. Açıklamaların ardından İBB yönetimi, 'Şehit yakınına terörist dediler' diyerek algı operasyonuna girişti.

İBB provokasyonuna şehidi alet etti! Bakanlıktan yalanlama geldi!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik terör soruşturması kapsamında “PKK'nın dağ kadrosundan” dediği Muharrem Kılıç'ın 'Şehit Gazi Birlik-Sen Üye Kimlik Kartı'nı paylaşarak, 'Süleyman Soylu'nun “PKK'nın dağ kadrosundan ama İBB'de itfaiyeci” dediği Muharrem Kılıç şehit kardeşidir' dedi.

İBB provokasyonuna şehidi alet etti! Bakanlıktan yalanlama geldi!

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Murat Ongun'un provokasyonuna karşı açıklamada bulundu. Mehmet Kılıç'ın 2016 yılında Diyarbakır'da düzenlenen bombalı saldırıda şehit olduğunu, İBB personeli Muharrem Kılıç'ın ise, 2014'te PKK'nın kırsal kadrosuna katıldığını ve 2017'de PKK'nın şehir yapılanması YPS'de yakalanan kardeşi olduğunu vurguladı.

Ayrıca zanlının 2018 yılında şehit yakını kontenjanından memur olmak istediği fakat güvenlik soruşturmasında reddedildiği belirtildi.

İBB provokasyonuna şehidi alet etti! Bakanlıktan yalanlama geldi!

Murat Ongun'un yalanlarına bir diğer yanıt da İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Muhammet Burak Gültekin'den geldi. Gültekin, “Yine yalanınla yakalandın. 2016'da Diyarbakır'da bombalı saldırıda ölen aşçı Mehmet Kılıç'ın kardeşi Muharrem Kılıç kim?” diyerek gerçekleri bir bir ortaya koydu.

İBB provokasyonuna şehidi alet etti! Bakanlıktan yalanlama geldi!

Gültekin, 'Yine yalanınla yakalandın Murat. Tıpkı İsviçre'de kayak tatilinde İstanbul'daymış gibi tweet atarken yakalandığın gibi. Tam da bahsettiğimiz suistimali yaparken. 2016'da Diyarbakır'da bombalı saldırıda ölen aşçı Mehmet Kılıç'ın kardeşi Muharrem Kılıç kim?2014'te, PKK'ya kırsala katılırken yakalandı.

Kardeşinin öldüğü saldırıdan 1 yıl sonra 2017'de PKK şehir yapılanması YPS'de yakalandı. Terör mağduru yakınlığından dolayı 2018'de memur olmak için başvuruda bulundu, güvenlik soruşturmasında terör örgütünün kırsal yapılanmasında kaydı çıktığı için başvurusu reddedildi. Şehit yakınlığından dolayı giremedi. Siz aldınız, örtülediniz… Tam da bunu söylüyoruz. Utan!' diyerek belgelerle provokasyona kalkışan ongunu yalanladı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de! Milyonları ilgilendiren açıklama...
İBB provokasyonuna şehidi alet etti! Bakanlıktan yalanlama geldi!
Karar Resmi Gazete'de: Marmaray Başkentray ve İZBAN 1 Ocak'ta ücretsiz!
Bakan Nureddin Nebati'den esprili EYT paylaşımı!
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan EYT açıklaması... 'En kısa zamanda Meclis Başkanlığına sunulacak!'
Kılıçdaroğlu EYT düzenlemesini de sahiplendi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! EYT düzenlemesinde işverene destek verilecek...
Fransa'da belediye terör örgütü yandaşlarına salonunu açmış...
Cumhurbaşkanı 'Müjde' diyerek açıkladı: EYT düzenlemesinin detayları belli oldu, yaş sınırı yok...
Gaz merkezinde ilk adım atıldı! Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması... Kurulacak merkez şeffaf ve adil fiyatlandırma sağlayacak!
Kılıçdaroğlu'ndan yargıya 'Gezi' tehdidi! 'Lanet olsun size'
Almanya, terör örgütü PKK'nın Paris'teki şiddet eylemlerine sessiz kaldı!
Japon uzmandan Türkiye'ye büyük deprem uyarısı: Marmara Bölgesi'ni işaret etti, iki fay kırılıyor dedi...
Türkiye-Rusya-Suriye Savunma Bakanları ve istihbarat başkanları Moskova'da bir araya geldi!
Azerbaycan, Fransa’ya nota verdi!
Beştepe'de kritik EYT toplantısı
Bahçeli'den muhalefete tepki: Bunlar maalesef yabancı beslemeleridir
Financial Times'tan Başkan Erdoğan analizi: Ustaca hareket ediyor! Türkiye'nin önemli rolüne vurgu
Bakan Soylu: İmamoğlu saygılarını sunarak beni aradı, 'CHP Genel merkezi beni sevmez' dedi
TRT World'ün Reuters'ın skandalına karşılık verdiği iş ilanına 200'e yakın başvuru yapıldı
Meteoroloji saat verip peş peşe uyardı: Kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji saat verip peş peşe uyardı: Kuvvetli kar yağışı bekleniyor

İndirim yağmuru başladı: Tarım Kredi marketlerinde 600 çeşit üründe etiketler değişti

İndirim yağmuru başladı: Tarım Kredi marketlerinde 600 çeşit üründe etiketler değişti

Herkes hazine aramak için giriyor: 25 metrelik tünel herkesi korkutuyor

Herkes hazine aramak için giriyor: 25 metrelik tünel herkesi korkutuyor

Sular çekilince hepsi ortaya çıktı: İlginç görüntüyü ilk kez görenler telefona sarıldı

Sular çekilince hepsi ortaya çıktı: İlginç görüntüyü ilk kez görenler telefona sarıldı

e-Devlet'ten başvuru yapana 2 bin 500 liraya kadar destek

e-Devlet'ten başvuru yapana 2 bin 500 liraya kadar destek

Türkiye'nin en kalabalık mahallesi belli oldu: Nüfusu 575 ilçeden daha büyük herkes burayı merak ediyor

Türkiye'nin en kalabalık mahallesi belli oldu: Nüfusu 575 ilçeden daha büyük herkes burayı merak ediyor