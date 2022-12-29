Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri Esenlik Mahallesi'nde uygulama esnasında bir otomobili durdurdu.Otomobilde, bir miktar uyuşturucu ele geçiren ekipler, araçtaki şüpheli Y.B. ve M.K'nin ikamet adreslerine de arama yaptı.Operasyonda, 119 gram esrar, 21 gram sentetik uyuşturucu ve 4 kök Hint keneviri ele geçirildi.Ekipler, Y.B. ve M.K'yi gözaltına alındı.