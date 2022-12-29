  • USD: 18,70 - 18,73
  • EURO: 19,88 - 19,92
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

EYT başvurusu nasıl yapılır? İşte e-Devlet sistemi üzerinde adım adım yapılması gerekenler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, düzenlediği basın toplantısında, emeklilikte yaşa takılanlar ( Eyt ) düzenlemesi konusunda yapılan çalışmanın ayrıntılarını açıkladı.

Ekleme: 29.12.2022 - 10:53 Güncelleme: 29.12.2022 - 11:08 / Editör: Ozge Selin
EYT başvurusu nasıl yapılır? İşte e-Devlet sistemi üzerinde adım adım yapılması gerekenler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yapılan kritik toplantı ardından açıkladığı EYT düzenlemesi ardından birçok vatandaş emekli olabilmek için izlemesi gereken yolları merak etmeye başladı. 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DETAYLARI PAYLAŞTI

Erdoğan, düzenleme kapsamında herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacağını belirterek 'Düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor' dedi. Çalışmaya devam edenlere sigorta prim teşviki verileceğini açıklayan Erdoğan, işverenlere destek için kredi imkanı sağlanacağını belirtti.


Erdoğan, düzenleme kapsamında herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacağını belirterek 'Düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor' dedi. Çalışmaya devam edenlere sigorta prim teşviki verileceğini açıklayan Erdoğan, işverenlere destek için kredi imkanı sağlanacağını belirtti.

E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Açıklamanın ardından EYT'den emeklilik hakkı kazananlar, başvuruyu nasıl yapacakları konusunda araştırmalara başladı. SGK'ya gitmeden, e-Devlet üzerinden işlemleri yapmam mümkün. e-Devlet üzerinden emeklilik başvuruları nasıl yapılır? İşte başvuru için gereken adımlar;

Açıklamanın ardından EYT'den emeklilik hakkı kazananlar, başvuruyu nasıl yapacakları konusunda araştırmalara başladı. SGK'ya gitmeden, e-Devlet üzerinden işlemleri yapmam mümkün. e-Devlet üzerinden emeklilik başvuruları nasıl yapılır? İşte başvuru için gereken adımlar;

e-Devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra arama kısmına 'aylık', 'emekli', 'gelir' kelimelerinden birini yazdıktan sonra çıkan sonuçlardan 'gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi'ne tıklanacak

Sonra gelen ekranda 'yeni başvuru' sekmesi tıklanacak.

Tahsis talep türü olarak ise 'yaşlılık aylığı' seçilecek.

SSK kapsamında aylık talep edecekler '4A SSK', Bağkur kapsamında ise '4B Bağkur' seçilecek. Sonra altta yer alan 'başvur' butonu tıklanacak.

TC kimlik numarası, ad-soyad bilgileri ve ikametgah adresi ekrana otomatik geliyor.

Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılacak.

Diğer iletişim bilgileri doldurulacak.

'Aylık alıyor mu?' sorusunda da 'evet' ya da 'hayır' cevabı mutlaka işaretlenmeli.

Sonraki 'ileri' butonuna basılacak ve 'başvur' butonuna basılarak bilgiler SGK'ye gönderilmiş olacak.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Çavuşoğlu'ndan Fransa'ya PKK/PYD/YPG tepkisi: Kabul edilemez
Gençleri dövüp dağa kaldıran CHP'li Başkan Deniz Çağlar Fırat'a dört yıl hapis cezası
Başkan Erdoğan “1 Milyon İstihdam Projesi” Kamuoyu Bilgilendirme Programı'nda konuşuyor
Bakan Nebati'den büyüme mesajı!
SGK'dan EYT açıklaması: Yasalaşmadan aylık bağlama işlemi henüz mümkün değil
İzmir'de toplu taşımaya zam geldi
Bakan Karaismailoğlu 'tarih yazıyoruz' diyerek duyurdu: 300 milyon avroluk yatırım yaptıracağız
Bakan Çavuşoğlu'ndan Şam ile temas sonrası kritik açıklama: Rejim Suriyelilerin evine dönmesini istiyor
Bakan Soylu'dan yeni terör soruşturması açıklaması!
Halk TV muhabiri EYT başvuru kuyruğunda vatandaştan istediği cevabı alamadı: Allah devletimize zeval vermesin
YSK’nın İmamoğlu hakkındaki suç duyurusu dilekçesi ortaya çıktı: İşte şikayetin belgesi
Kuyruk uzun yüzler gülüyor: EYT müjdesinin ardından vatandaşlar soluğu SGK önünde aldı
Iğdır’da askeri araç kaza yaptı: 2'si ağır 10 asker yaralı
Rusya'dan Yunanistan'a S-300 uyarısı: Hiç kimseye devretme hakkı yok
Amerikalılar New York Belediye Başkanı'nı arıyor: Kar bastırmadan kenti terk etti
Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan çıkışı: 'Değil 12, 1 mil dahi vermeyiz'
Burs-kredi ödemeleri hesaplara yatırılıyor: Bakan Kasapoğlu açıkladı!
Bakan Akar'dan Suriye ile yürütülen görüşmelere ilişkin ilk açıklama: Barışa ciddi katkı sağlayacak
Mersin’de 300 polisle torbacılara şafak baskını: Onlarca gözaltı var
Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de! Milyonları ilgilendiren açıklama...
EYT başvurusu nasıl yapılır? İşte e-Devlet sistemi üzerinde adım adım yapılması gerekenler

EYT başvurusu nasıl yapılır? İşte e-Devlet sistemi üzerinde adım adım yapılması gerekenler

İndirim yağmuru başladı: Tarım Kredi marketlerinde 600 çeşit üründe etiketler değişti

İndirim yağmuru başladı: Tarım Kredi marketlerinde 600 çeşit üründe etiketler değişti

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor: Yılbaşından itibaren hangi düzenlemeler yürürlüğe girecek?

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor: Yılbaşından itibaren hangi düzenlemeler yürürlüğe girecek?

Meteoroloji’den sağanak, kar ve sis uyarısı

Meteoroloji’den sağanak, kar ve sis uyarısı

Havalimanında öyle bir şey unuttu ki: Son anda fark edildi herkesi 'pes' dedirtti

Havalimanında öyle bir şey unuttu ki: Son anda fark edildi herkesi 'pes' dedirtti

Türkiye'nin en kalabalık mahallesi belli oldu: Nüfusu 575 ilçeden daha büyük herkes burayı merak ediyor

Türkiye'nin en kalabalık mahallesi belli oldu: Nüfusu 575 ilçeden daha büyük herkes burayı merak ediyor