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Evlat nöbetindeki aile sayısı 349 oldu

PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için HDP İl binası önünde oturma eylemi başlatan ailelere iki ismin katılmasıyla sayı 349'a yükseldi.

Ekleme: 29.12.2022 - 14:56 Güncelleme: 29.12.2022 - 14:56 / Editör: Ozge Selin
Evlat nöbetindeki aile sayısı 349 oldu
Evlatları hain terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP İl binası önünde başlattığı oturma eylemi tüm kararlığıyla sürüyor.

HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi bin 214'üncü gününde devam ediyor. Ailelerin direnişi her geçen gün artmaya devam ederken 348. aile Hakkari’den 349. aile ise Erzurum’dan katıldı.

Oğluna kürtçe seslendi

2014 yılında 18 yaşında iken hayvanları otlatmak için evden çıkan ve bir daha haber alınamayan 26 yaşındaki İslam Yalçın için Hakkari’den gelen anne Ayten Yalçın, Türkçe bilmediği için oğluna Kürtçe seslenerek geri gelmesini istedi.

"Seni özlüyoruz"

Anne Yalçın, "Oğlum İslam için geldim, gelip devlete teslim olsun. Seni özlüyoruz, gelip teslim olmayana kadar buradan gitmiyorum." dedi.

19 yıldır kayıp evlatları için geldiler

Bir diğer aile ise 2003 yılında İstanbul’da bir inşaatta çalıştığı sırada 25 yaşında iken kaybolan ve şu anda 44 yaşında olan Dağıstan Türel için eyleme Erzurum’dan katılan ağabeyi Nail Türel, kardeşinin teslim olması için çağrıda bulundu.

"HDP nerede olduğunu biliyor"

İHA'nın haberine göre, Türel, "Kardeşim için geldim. Teröre kaçmış geri almak istiyorum. Gelip teslim olsun. O gelmeyene kadar gitmeyeceğim. İstanbul’dan teröre katılmış, HDP nerede olduğunu biliyor, iş birliği yaptıkları için buraya gelip kardeşimi istiyorum. Devlete teslim olsun." ifadelerinde bulundu.


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