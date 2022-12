Emine Erdoğan'dan kanser hastası çocuklara moral ziyareti...

Emine Erdoğan, Çocuk Hastanesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Servisi'nde tedavi gören çocukları odalarında ziyaret etti.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın eşlik ettiği ziyarette Emine Erdoğan, çocukların sağlık durumu ve tedavi süreci hakkında Çocuk Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ferit Kulalı'dan bilgi aldı.Ziyaret sırasında Emine Erdoğan'ın, sağlıklı beslenmenin önemine vurgu yapması üzerine Doç. Dr. Kulalı, kanser hastalarında uygun beslenmenin önemine işaret ederek 'Günümüzde gelişen teknoloji ve sanayi devrimiyle palm yağları, früktoz şurupları veya katkı maddelerinin beslenme ürünlerine eklenmesi, hastalarımızda son zamanlarda özellikle çocukluk çağında tümörlerin artmasına neden oldu. Dolayısıyla sağlıklı beslenme bu süreçte oldukça önemli.' dedi.Çocuklarla tek tek ilgilenen, sohbet eden ve onlara çeşitli oyuncaklar hediye eden Emine Erdoğan, TRT Çocuk'un çizgi karakterleri Rafadan Tayfa'daki Hayri, Elif'in Düşlerindeki Elif ve Emiray'ın maskotlarıyla çocukları tanıştırdı.Lösemi tedavisi gören 1,5 yaşındaki down sendromlu Hatice Defne Çiftçi ile de yakından ilgilenen Emine Erdoğan, eğitim durumuyla ilgili konuştuğu 17 yaşındaki Zehra Dinç'e saat hediye etti.Çocukların da kendi çizdikleri resimleri hediye ettiği ve yakın ilgi gösterdiği Emine Erdoğan, ailelerle de sohbet ederek 'Geçmiş olsun' dileklerini iletti. Emine Erdoğan, bazı hasta yakınlarıyla da özçekim yaptı.Emine Erdoğan, 6. yaşını kutlayan yaşına giren Zeynep Ravza Atalay'ın odasına doğum günü pastasıyla girerek sürpriz yaptı. Emine Erdoğan, pastasındaki mumu üfleyen Atalay'a oyuncak bebek hediye etti.Ziyaretin ardından Emine Erdoğan, Bakan Koca, Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Bülent Güngörer, Onkoloji ve Hematoloji Servisi hekim ve hemşireleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.Çocuk Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Kulalı, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, serviste 1-17 yaş aralığında 16 hastanın bulunduğunu dile getirdi.Kanser hastalıklarının hastalar ve aileleri için maddi ve manevi olarak güçlüklerine dikkati çeken, moral ve motivasyonun önemini anlatan Kulalı, Emine Erdoğan'ın ziyaretinin hastaların moralinin yükselmesi ve toplumsal farkındalık oluşturulması için önemli olduğunu vurguladı.Ziyaretten dolayı teşekkürlerini ileten Kulalı, 'Hastalarımız ve ailelerimiz son derece memnun oldular. Tabii büyükleri görmek, hastaları ve yakınları tarafından oldukça büyük bir motivasyon oluşturdu. Yine TRT Çocuk ekibinden gelen arkadaşların bu etkinliği düzenlemeleri çocuklarımızı oldukça mutlu etti.' dedi.TRT Çocuk Kanal Koordinatörü Bora Durmuşoğlu da bugünkü ziyaretten çok etkilendiklerini belirterek şunları söyledi:'TRT Çocuk, çocukların olduğu her yerde, çocuk sesinin olduğu her yerde olmaya özen gösteriyor. Bugün de çok özel çocukları ziyaret ettik ve yüzlerinde bir tebessüm oluşturabildiğimiz için mutluyuz. Bugün Hayri, Emiray ve Elif çocuklarla buluştu. İnşallah onların da hatıralarında, çok daha güzel günlerinde anacakları harika bir gün olmuştur.'Aksaray'dan gelen ve 3 aydır hastanede tedavisi süren 17 yaşındaki Zehra Dinç de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek 'Çok sevindim. Onlarla karşılaşacağımı hiç düşünmezdim, aklıma gelmezdi. Çok mutluyum. Emine Hanım çok kibar, çok güzel bir hanımefendi. Teşekkür ediyorum.' dedi.Şanlıurfa'dan kızı Hatice Defne Çiftçi'nin tedavisi için gelen Zeynep Çiftçi de '20 gündür bu hastanedeyiz, tedavi görüyoruz. Bugün de Emine Hanım geldi, çok memnun olduk. Çok teşekkür ederiz. Hediyeler getirdi, sağ olsun, bizi çok mutlu etti.' ifadelerini kullandı.