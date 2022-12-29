Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik zirve! Başkan Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.Kritik zirvede iki liderin, ekonomiden dış politikaya birçok başlığı ele alması bekleniyor.Görüşmede ayrıca, siyasetin öne çıkan başlıkları ve Cumhur İttifakı'nın çalışmalarının yer alması öngörülüyor.Başkan Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli en son 13 Aralık'ta MHP liderinin Çayyolu'ndaki konutunda bir araya gelmişti.