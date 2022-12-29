Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik zirve! Başkan Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 16.00’da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edecek. Görüşmede ekonomiden dış politikaya birçok başlığın ele alınması bekleniyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 16.00'da MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.
MASADAKİ KONULAR
Kritik zirvede iki liderin, ekonomiden dış politikaya birçok başlığı ele alması bekleniyor.
Görüşmede ayrıca, siyasetin öne çıkan başlıkları ve Cumhur İttifakı'nın çalışmalarının yer alması öngörülüyor.
İKİ LİDER EN SON 13 ARALIK'TA BİR ARAYA GELMİŞTİ
Başkan Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli en son 13 Aralık'ta MHP liderinin Çayyolu'ndaki konutunda bir araya gelmişti.
İki liderin görüşmesinin öncesinde Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, "1 milyon İstihdam Projesi" Kamuoyu bilgilendirme programına katılacak.
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