Bursa'da doğal gaz sobası patladı! Ortalık savaş alanına döndü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğalgaz sobasının patlaması sonucu bir kişi yaralandı. Patlamanın ardından bir çok evin ve aracın camları kırıldı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Bursa'da doğalgaz sobasının patlaması sonucu 1 kişi yaralanırken, sokak ise savaş alanına döndü.IHA'da yer alan habere göre, olay, merkez Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi 2. çamlık sokak üzerinde bulunan 3 katlı evin bodrum katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek başına kalan Mitat A., doğalgaz sobasının patlaması sonucu vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar oluştu. Yaralı Bursa Şehir Hastanesine kaldırılırken, olay yeri savaş alanına döndü. Patlama sonucu bir çok evin ve aracın camları kırıldı. Bölgeye çok sayıda AFAD, İtfaiye, 112 ve polis ekibi sevk edildi.Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.