Bursa'da DEAŞ operasyonu: 16 zanlı gözaltına alındı

Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Suriye, Irak ve Azerbaycan uyruklu 16 kişi yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat şube müdürlüklerine bağlı ekipler, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyette bulundukları tespit edilen şüphelilerin adreslerine sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda Suriye, Irak ve Azerbaycan uyruklu 16 kişi yakalandı.Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.