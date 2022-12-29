  • USD: 18,70 - 18,73
  • EURO: 19,88 - 19,92
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Başkan Erdoğan “1 Milyon İstihdam Projesi” Kamuoyu Bilgilendirme Programı'nda konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “1 Milyon İstihdam Projesi” Kamuoyu Bilgilendirme Programı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan “1 Milyon İstihdam Projesi” Kamuoyu Bilgilendirme Programı'nda konuşuyor
Ekleme: 29.12.2022 - 14:35 Güncelleme: 29.12.2022 - 15:13 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan “1 Milyon İstihdam Projesi” Kamuoyu Bilgilendirme Programı'nda konuşuyor
'1 Milyon İstihdam Projesi' Kamuoyu Bilgilendirme Programı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenleniyor. Programda Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Günlük alışkanlıklarımızı da değiştirerek hızla gelişen teknoloji her geçen gün farklı bir yeniliği hayatımıza katıyor. Gerçekten de üniversitelerimizden şirketlerimize, kamu kurumlarımızdan sosyal hayata hemen her alanda teknolojinin çok ciddi yansımaları var. Özellikle bilgi teknolojileri alanında son yıllarda yaşanan gelişmeler vatandaşımızın da bir çok alanda işini fevkalade kolaylaştırdı. Ülke ekonomisinde sürdürülebilir bir büyümenin sağlanabilmesi için biz de teknolojideki gelişmeleri yakından takip ediyor, bu doğrultuda yürütülen çalışmaları destekliyoruz.

Teknolojinin gelişmesi sadece ülkemizde değil, dünyada da büyük çapta nitelikli iş gücü ihtiyacı ortaya çıkardı. Özellikle ileri teknolojiye dayalı ürünlerin programlanması ve katma değeri yüksek yazılımların geliştirilmesi projelerinde iyi yetişmiş çok sayıda çalışana ihtiyaç duyuluyor. Elbette okullarımızda ve üniversitelerde bu alanda eğitim alan mezunlarımızın sayısını artırmaya gayret ediyoruz. Hızla değişen teknolojinin yakın gelecekte günümüzde var olan bir çok mesleğin yerine yenilerini ikame edeceğinin farkındayız. Ortaya çıkacak yeni mesleklere ve becerilere dair talebi hızla karşılamak için mevcut mekanizmalar dışında araçları da devreye alıyoruz.

Araştırma geliştirme merkezlerimizle Teknoparklarımızla, kuluçka merkezi desteklerimizle tersine beyin göçü teşviklerimizle önemli bir yere geldik. Ulusal teknoloji girişimciliği stratejisi ile 2030 yılına kadar 100 bin teknoloji girişimini kurma kararlılığımızı geçtiğimiz aylarda ilan ettik. Destekleyeceğimiz geleceğin mesleği sayısını 25'ten 100'e çıkardık. İşbaşı eğitim programlarının süresini 6 aydan 9 aya yükselttik. Bunlarla kalmıyor bilişim başta olmak üzere çeşitli alanlarda istihdamı artıracak yeni projeler, yeni programlar hayata geçiriyoruz. Zira 5 önemli unsur kalkınmamızın temelini teşkil ediyor. Bunlar yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme.

2 KATINA ÇIKARIYORUZ
Nitelikli işgücünü artırma gayesi ile 2020 yılında başlattığımız 1 milyon yazılımcı istihdamı projemiz işte bu anlayışla ortaya çıktı. Ücretsiz sunulan ve herhangi bir şart aranmayan proje portalına kayıt yaptıran vatandaşlarımız 33 iş kolundan birini seçerek sistemdeki bin 800 saati bulan 216 eğitime dahil olabiliyo. Başlangıcından bugüne hedefi de aşarak 1 milyon 96 bin 566 kişi bu program üzerinden eğitimlerini tamamladı. Gördüğü ilgi sebebiyle 1 Milyon Yazılımcı İstihdamı Projesimizi devam ettirme, önümüzdeki yıl sistemdeki eğitim sayısını 2 katına çıkarma kararı aldık.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde başlattığımız bu projeyi 5 ayrı bakanlığımız destek veriyor. Bugüne kadar 20 bin gencimizin ölçme ve değerlendirme sonuçları işverenle paylaşıldı. Eğitim programlarımızı sürekli yeniliyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız gençlik projelerinin gençlik merkezlerinde yayılmasını teşvik ediyor.

237 şirketimiz tarafından açılan 500den fazla iş ilanına 10 binin üzerinde gencimiz başvuruda bulundu.

Teknoloji alanında yapacağımız tüm atılımların temelinde bilim vardır. Bilim ve teknoloji tabanlı olmayan hiçbir proje bize hedeflerimize ulaştıramaz.

Medeni olmak, medeniyet bu. Bilimi Anadolu'ya, tüm annelerimizin babalarımızın yavrularına gerçekleştirmeyi biz yaptık.

Gençlerimizin belki bir iş, oyun, ürün vasıtasyıla kurdukları şirketlerle biz de gurur duyuyoruz. Bilişim sektörünün bir diğer özelliği de mekandan bağımsız çalışmaya imkan sağlamasıdır. Ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesinde de benzer bir süreç yaşanıyor. Şimdi hizmetlerin göçebiliğini konuşuyoruz.

Güvenli internet kullanımı öğrenmek için sisteme dahil olan 73 yaşındaki Mehmet Bey de, güvenli internet eğitimi alan Ayşe Hanım da bu konulara şimdiden hakim oldu. İşte bu proje ile dijital alana giriş yapan evlatlarımızın ileride neler yapabileceğini şimdiden görüyoruz.

Birinci müjdemiz, hazine destekli, 200 milyarlık desteğin 4 milyarlık kısmını teknoloji destek paketi olarak ayırdık. Teknoloji odaklı yazılım, yapay zeka gibi alanlarda kobi ölçekli firmalarımızı destekleyeceğiz.

Bilişim personeline yüzde yüz uzaktan çalışma desteği sağlayacağız. Demek ki isabetli işler yapıyoruz.

Kamuda görev yapan bilişim personelinin sayısında ciddi anlamda artış sağyalayacağız.

Geri ödemesiz yeni bir girişimci kredisi vereceğiz.

Tüm bu müjdelerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 1 milyon yazılımcı istihdamı programını sürdüreceğiz.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Çavuşoğlu'ndan Fransa'ya PKK/PYD/YPG tepkisi: Kabul edilemez
Gençleri dövüp dağa kaldıran CHP'li Başkan Deniz Çağlar Fırat'a dört yıl hapis cezası
Başkan Erdoğan “1 Milyon İstihdam Projesi” Kamuoyu Bilgilendirme Programı'nda konuşuyor
Bakan Nebati'den büyüme mesajı!
SGK'dan EYT açıklaması: Yasalaşmadan aylık bağlama işlemi henüz mümkün değil
İzmir'de toplu taşımaya zam geldi
Bakan Karaismailoğlu 'tarih yazıyoruz' diyerek duyurdu: 300 milyon avroluk yatırım yaptıracağız
Bakan Çavuşoğlu'ndan Şam ile temas sonrası kritik açıklama: Rejim Suriyelilerin evine dönmesini istiyor
Bakan Soylu'dan yeni terör soruşturması açıklaması!
Halk TV muhabiri EYT başvuru kuyruğunda vatandaştan istediği cevabı alamadı: Allah devletimize zeval vermesin
YSK’nın İmamoğlu hakkındaki suç duyurusu dilekçesi ortaya çıktı: İşte şikayetin belgesi
Kuyruk uzun yüzler gülüyor: EYT müjdesinin ardından vatandaşlar soluğu SGK önünde aldı
Iğdır’da askeri araç kaza yaptı: 2'si ağır 10 asker yaralı
Rusya'dan Yunanistan'a S-300 uyarısı: Hiç kimseye devretme hakkı yok
Amerikalılar New York Belediye Başkanı'nı arıyor: Kar bastırmadan kenti terk etti
Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan çıkışı: 'Değil 12, 1 mil dahi vermeyiz'
Burs-kredi ödemeleri hesaplara yatırılıyor: Bakan Kasapoğlu açıkladı!
Bakan Akar'dan Suriye ile yürütülen görüşmelere ilişkin ilk açıklama: Barışa ciddi katkı sağlayacak
Mersin’de 300 polisle torbacılara şafak baskını: Onlarca gözaltı var
Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de! Milyonları ilgilendiren açıklama...
EYT başvurusu nasıl yapılır? İşte e-Devlet sistemi üzerinde adım adım yapılması gerekenler

EYT başvurusu nasıl yapılır? İşte e-Devlet sistemi üzerinde adım adım yapılması gerekenler

İndirim yağmuru başladı: Tarım Kredi marketlerinde 600 çeşit üründe etiketler değişti

İndirim yağmuru başladı: Tarım Kredi marketlerinde 600 çeşit üründe etiketler değişti

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor: Yılbaşından itibaren hangi düzenlemeler yürürlüğe girecek?

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor: Yılbaşından itibaren hangi düzenlemeler yürürlüğe girecek?

Meteoroloji’den sağanak, kar ve sis uyarısı

Meteoroloji’den sağanak, kar ve sis uyarısı

Havalimanında öyle bir şey unuttu ki: Son anda fark edildi herkesi 'pes' dedirtti

Havalimanında öyle bir şey unuttu ki: Son anda fark edildi herkesi 'pes' dedirtti

Türkiye'nin en kalabalık mahallesi belli oldu: Nüfusu 575 ilçeden daha büyük herkes burayı merak ediyor

Türkiye'nin en kalabalık mahallesi belli oldu: Nüfusu 575 ilçeden daha büyük herkes burayı merak ediyor