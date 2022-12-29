Başkan Erdoğan “1 Milyon İstihdam Projesi” Kamuoyu Bilgilendirme Programı'nda konuşuyor

'1 Milyon İstihdam Projesi' Kamuoyu Bilgilendirme Programı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenleniyor. Programda Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:Günlük alışkanlıklarımızı da değiştirerek hızla gelişen teknoloji her geçen gün farklı bir yeniliği hayatımıza katıyor. Gerçekten de üniversitelerimizden şirketlerimize, kamu kurumlarımızdan sosyal hayata hemen her alanda teknolojinin çok ciddi yansımaları var. Özellikle bilgi teknolojileri alanında son yıllarda yaşanan gelişmeler vatandaşımızın da bir çok alanda işini fevkalade kolaylaştırdı. Ülke ekonomisinde sürdürülebilir bir büyümenin sağlanabilmesi için biz de teknolojideki gelişmeleri yakından takip ediyor, bu doğrultuda yürütülen çalışmaları destekliyoruz.Teknolojinin gelişmesi sadece ülkemizde değil, dünyada da büyük çapta nitelikli iş gücü ihtiyacı ortaya çıkardı. Özellikle ileri teknolojiye dayalı ürünlerin programlanması ve katma değeri yüksek yazılımların geliştirilmesi projelerinde iyi yetişmiş çok sayıda çalışana ihtiyaç duyuluyor. Elbette okullarımızda ve üniversitelerde bu alanda eğitim alan mezunlarımızın sayısını artırmaya gayret ediyoruz. Hızla değişen teknolojinin yakın gelecekte günümüzde var olan bir çok mesleğin yerine yenilerini ikame edeceğinin farkındayız. Ortaya çıkacak yeni mesleklere ve becerilere dair talebi hızla karşılamak için mevcut mekanizmalar dışında araçları da devreye alıyoruz.Araştırma geliştirme merkezlerimizle Teknoparklarımızla, kuluçka merkezi desteklerimizle tersine beyin göçü teşviklerimizle önemli bir yere geldik. Ulusal teknoloji girişimciliği stratejisi ile 2030 yılına kadar 100 bin teknoloji girişimini kurma kararlılığımızı geçtiğimiz aylarda ilan ettik. Destekleyeceğimiz geleceğin mesleği sayısını 25'ten 100'e çıkardık. İşbaşı eğitim programlarının süresini 6 aydan 9 aya yükselttik. Bunlarla kalmıyor bilişim başta olmak üzere çeşitli alanlarda istihdamı artıracak yeni projeler, yeni programlar hayata geçiriyoruz. Zira 5 önemli unsur kalkınmamızın temelini teşkil ediyor. Bunlar yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme.Nitelikli işgücünü artırma gayesi ile 2020 yılında başlattığımız 1 milyon yazılımcı istihdamı projemiz işte bu anlayışla ortaya çıktı. Ücretsiz sunulan ve herhangi bir şart aranmayan proje portalına kayıt yaptıran vatandaşlarımız 33 iş kolundan birini seçerek sistemdeki bin 800 saati bulan 216 eğitime dahil olabiliyo. Başlangıcından bugüne hedefi de aşarak 1 milyon 96 bin 566 kişi bu program üzerinden eğitimlerini tamamladı. Gördüğü ilgi sebebiyle 1 Milyon Yazılımcı İstihdamı Projesimizi devam ettirme, önümüzdeki yıl sistemdeki eğitim sayısını 2 katına çıkarma kararı aldık.Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde başlattığımız bu projeyi 5 ayrı bakanlığımız destek veriyor. Bugüne kadar 20 bin gencimizin ölçme ve değerlendirme sonuçları işverenle paylaşıldı. Eğitim programlarımızı sürekli yeniliyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız gençlik projelerinin gençlik merkezlerinde yayılmasını teşvik ediyor.237 şirketimiz tarafından açılan 500den fazla iş ilanına 10 binin üzerinde gencimiz başvuruda bulundu.Teknoloji alanında yapacağımız tüm atılımların temelinde bilim vardır. Bilim ve teknoloji tabanlı olmayan hiçbir proje bize hedeflerimize ulaştıramaz.Medeni olmak, medeniyet bu. Bilimi Anadolu'ya, tüm annelerimizin babalarımızın yavrularına gerçekleştirmeyi biz yaptık.Gençlerimizin belki bir iş, oyun, ürün vasıtasyıla kurdukları şirketlerle biz de gurur duyuyoruz. Bilişim sektörünün bir diğer özelliği de mekandan bağımsız çalışmaya imkan sağlamasıdır. Ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesinde de benzer bir süreç yaşanıyor. Şimdi hizmetlerin göçebiliğini konuşuyoruz.Güvenli internet kullanımı öğrenmek için sisteme dahil olan 73 yaşındaki Mehmet Bey de, güvenli internet eğitimi alan Ayşe Hanım da bu konulara şimdiden hakim oldu. İşte bu proje ile dijital alana giriş yapan evlatlarımızın ileride neler yapabileceğini şimdiden görüyoruz.Birinci müjdemiz, hazine destekli, 200 milyarlık desteğin 4 milyarlık kısmını teknoloji destek paketi olarak ayırdık. Teknoloji odaklı yazılım, yapay zeka gibi alanlarda kobi ölçekli firmalarımızı destekleyeceğiz.Bilişim personeline yüzde yüz uzaktan çalışma desteği sağlayacağız. Demek ki isabetli işler yapıyoruz.Kamuda görev yapan bilişim personelinin sayısında ciddi anlamda artış sağyalayacağız.Geri ödemesiz yeni bir girişimci kredisi vereceğiz.Tüm bu müjdelerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 1 milyon yazılımcı istihdamı programını sürdüreceğiz.