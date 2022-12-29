  • USD: 18,70 - 18,73
  • EURO: 19,88 - 19,92
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bankacılık sektörünün mevduatı 86,6 milyar lira arttı

Haftalık istatistikler bankacılık mevduatının geldiği noktayı gözler önüne serdi.

Ekleme: 29.12.2022 - 15:29 Güncelleme: 29.12.2022 - 15:30 / Editör: Ozge Selin
Bankacılık sektörünün mevduatı 86,6 milyar lira arttı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 23 Aralık ile biten haftada ait para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Böylelikle bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 86 milyar 620 milyon 986 bin lira artarak 9 trilyon 89 milyar 645 milyon 299 bin liraya yükseldi.

AA'nın haberine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayınlandı.

TL mevduat arttı
Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 3,10 artışla 4 trilyon 629 milyar 63 milyon 476 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 2,13 azalışla 4 trilyon 58 milyar 835 milyon 296 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 229 milyar 281 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 194 milyar 441 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 23 Aralık itibarıyla 5 milyar 37 milyon dolarlık azalış görüldü.
Taksitli ticari kredi miktarı yükseldi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,6 artarak 1 trilyon 12 milyar 169 milyon 793 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 1 artışla 874 milyar 55 milyon 933 bin liraya, kredi kartları bakiyesi de yüzde 3,5 yükselişle 617 milyar 245 milyon 869 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 328 milyar 238 milyon 647 bin lirası konut, 36 milyar 203 milyon 593 bin lirası taşıt ve 647 milyar 727 milyon 553 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Toplam kredi hacmi artış gösterdi
Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 23 Aralık ile biten haftada 78 milyar 926 milyon 121 bin lira artarak 7 trilyon 208 milyar 164 milyon 175 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60,69 artış kaydetti.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Çavuşoğlu'ndan Fransa'ya PKK/PYD/YPG tepkisi: Kabul edilemez
Gençleri dövüp dağa kaldıran CHP'li Başkan Deniz Çağlar Fırat'a dört yıl hapis cezası
Başkan Erdoğan “1 Milyon İstihdam Projesi” Kamuoyu Bilgilendirme Programı'nda konuşuyor
Bakan Nebati'den büyüme mesajı!
SGK'dan EYT açıklaması: Yasalaşmadan aylık bağlama işlemi henüz mümkün değil
İzmir'de toplu taşımaya zam geldi
Bakan Karaismailoğlu 'tarih yazıyoruz' diyerek duyurdu: 300 milyon avroluk yatırım yaptıracağız
Bakan Çavuşoğlu'ndan Şam ile temas sonrası kritik açıklama: Rejim Suriyelilerin evine dönmesini istiyor
Bakan Soylu'dan yeni terör soruşturması açıklaması!
Halk TV muhabiri EYT başvuru kuyruğunda vatandaştan istediği cevabı alamadı: Allah devletimize zeval vermesin
YSK’nın İmamoğlu hakkındaki suç duyurusu dilekçesi ortaya çıktı: İşte şikayetin belgesi
Kuyruk uzun yüzler gülüyor: EYT müjdesinin ardından vatandaşlar soluğu SGK önünde aldı
Iğdır’da askeri araç kaza yaptı: 2'si ağır 10 asker yaralı
Rusya'dan Yunanistan'a S-300 uyarısı: Hiç kimseye devretme hakkı yok
Amerikalılar New York Belediye Başkanı'nı arıyor: Kar bastırmadan kenti terk etti
Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan çıkışı: 'Değil 12, 1 mil dahi vermeyiz'
Burs-kredi ödemeleri hesaplara yatırılıyor: Bakan Kasapoğlu açıkladı!
Bakan Akar'dan Suriye ile yürütülen görüşmelere ilişkin ilk açıklama: Barışa ciddi katkı sağlayacak
Mersin’de 300 polisle torbacılara şafak baskını: Onlarca gözaltı var
Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de! Milyonları ilgilendiren açıklama...
EYT başvurusu nasıl yapılır? İşte e-Devlet sistemi üzerinde adım adım yapılması gerekenler

EYT başvurusu nasıl yapılır? İşte e-Devlet sistemi üzerinde adım adım yapılması gerekenler

İndirim yağmuru başladı: Tarım Kredi marketlerinde 600 çeşit üründe etiketler değişti

İndirim yağmuru başladı: Tarım Kredi marketlerinde 600 çeşit üründe etiketler değişti

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor: Yılbaşından itibaren hangi düzenlemeler yürürlüğe girecek?

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor: Yılbaşından itibaren hangi düzenlemeler yürürlüğe girecek?

Meteoroloji’den sağanak, kar ve sis uyarısı

Meteoroloji’den sağanak, kar ve sis uyarısı

Havalimanında öyle bir şey unuttu ki: Son anda fark edildi herkesi 'pes' dedirtti

Havalimanında öyle bir şey unuttu ki: Son anda fark edildi herkesi 'pes' dedirtti

Türkiye'nin en kalabalık mahallesi belli oldu: Nüfusu 575 ilçeden daha büyük herkes burayı merak ediyor

Türkiye'nin en kalabalık mahallesi belli oldu: Nüfusu 575 ilçeden daha büyük herkes burayı merak ediyor