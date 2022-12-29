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Bakan Soylu'dan EYT mesajı! 'Bütün sorunlar tek tek aşılıyor'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli programlara katılma üzere geldiği Van'da, Evliya Çelebi Uygulama Otelinde düzenlenen "En İyi Narkotik Polisi Anne" programına katılarak, konuşma yaptı. Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili kararı millete duyurduğunu belirterek, "Tek tek bütün meseleler, bütün sorunlar aşılıyor. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nda koşmaya hazır ve etrafındaki coğrafyaya barışı ve huzuru getirmeye hazır bir ülkeyi hep birlikte kucaklayacağız." dedi.

Bakan Soylu'dan EYT mesajı! 'Bütün sorunlar tek tek aşılıyor'
Ekleme: 29.12.2022 - 19:46 Güncelleme: 29.12.2022 - 20:11 / Editör: Ozge Selin
Bakan Soylu'dan EYT mesajı! 'Bütün sorunlar tek tek aşılıyor'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'da emniyet ve jandarma ekipleri için tahsis edilen 136 aracın teslim törenine katıldı.

Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili çalışmayı, kararıyla birlikte millete duyurduğunu belirterek, 'Tek tek bütün meseleler, bütün sorunlar aşılıyor. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nda koşmaya hazır ve etrafındaki coğrafyaya barışı ve huzuru getirmeye hazır bir ülkeyi hep birlikte kucaklayacağız.' dedi.

Bakan Soylu, Van'da emniyet ve jandarma ekipleri için tahsis edilen 136 aracın teslim törenine katıldı.

Bakan Soylu'dan EYT mesajı! 'Bütün sorunlar tek tek aşılıyor'

136 aracın emniyet ve jandarmanın kullanımında olacağını dile getiren Soylu, şöyle devam etti:

'Atak helikopterlerimiz var. İnsansız hava araçlarımız var. En son yine Sayın Cumhurbaşkanımız bir talimat vermişti. Verdiği talimatla skorsky Türkiye'de üretiliyordu. İlk üretilen skorskyi de jandarmamıza katmış olduk. Şimdi yine jandarma, ardından polis de alacak. Genel maksat helikopteri dediğimiz Gökbey helikopterine de kavuşacak. Bu da bizim için çok kıymetli bir adım. Allah'a şükürler olsun Türkiye, kendi üretebilen, rekabet edebilen, kapasitesini ve kabiliyetini geliştirebilen bir ülke konumuna hep birlikte geldi. Hep birlikte devam edeceğiz.'

'Türkiye Yüzyılı'nın ülkeye, millete ve etraftaki coğrafyaya bambaşka bir heyecan verdiğini vurgulayan Soylu, 'Dün Sayın Cumhurbaşkanımız emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili nihai çalışmayı, kararıyla birlikte milletimize duyurdu. Tek tek bütün meseleler, bütün sorunlar aşılıyor. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nda koşmaya hazır ve etrafındaki coğrafyaya barışı ve huzuru getirmeye hazır bir ülkeyi hep birlikte kucaklayacağız.' ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık'ın okuduğu duanın ardından, araçların anahtarları polis ve jandarma ekiplerine teslim edildi.

Programa, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, Osman Nuri Gülaçar, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve kurum amirleri katıldı.
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