Bakan Nebati'den büyüme mesajı!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşvik ve sürprizleri açıklayacağını söyledi. Bakan Nebati '1 Milyon İstihdam Projesi Kamuoyu Bilgilendirme Programı'nda konuştu.Bakan Nebati '1 milyon istihdam projesi gençlerimize ve ülkemize olan inancımızın bir sonucu olarak 2020 Nisan ayında bakanlığımız tarafından başlatılmış projelerimizden önemli bir projedir' dedi.Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:Son 20 yıldan bu yana hayata geçirdiğimiz tüm projelerin merkezinde insan olmuştur. Milletimize hizmet etmek olmuştur. Ülkemizdeki yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı artırarak sürdürülebilirliği tesis etmeyi hedefliyoruz. Türkiye dünyadan pozitif şekilde ayrışmayı net bir şekilde başarmıştır. Kapsamlı teşvik ve destek programlarıyla girişimciliğin yaygınlaşması ve yatırım sağlanarak nitelikli istihdama öncelik veriyoruz. Esnaf ve sanatkarlarımıza önemli imkanlar sunan Halkbank genç girişimcileri desteklemeye devam ediyor. Sıfır faizli kredi limiti 100 bin liradan 300 bin liraya yükselirken yaş sınırı da 30'dan 35'e çıkmıştır.Tüm ortak gayretlerimiz sonucunda girişim ekosistemi küresel bir çekim merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Şimdiye kadar ülkemizden filizlenerek dünyanın dört bir yanına ulaşan 6 unicorn 1 milyar Dolar değeri aşan şirketlerin çıkması bunun en önemli göstergesidir. Ülkemizi son 20 yılda her alanda kalkındırdık ve bir cazibe merkezi haline getirdik. Teşvik ve sürprizlerimizi Cumhurbaşkanımız sizlerle paylaşacaktır.Bizler katma değerli üretimin ülkemiz için ne denli değerli olduğunu biliyor. Gençlerimizin büyük başarılara imza atacağına inanıyoruz. Son yıllarda çığ gibi büyümeye devam eden Teknofest gençliğinin inanç ve heyecanı vizyonu vardır. Projelerimizde gençlerimizin teknik gelişimlerini ortak değerlerimizden asla ödün vermeden yol alıyoruz. 1 Milyon İstihdam projesi gençlerimize ve ülkemize olan inancımızın bir sonucu olarak 2020 Nisan ayında bakanlığımız tarafından başlatılmış projelerimizden önemli bir projedir.Bundan sonra enerjimizi nitelikli yazılımcıların sayısını her geçen gün artırmak için kullanacağız. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu Cumhurbaşkanımız ortaya koymuştur. 21. yüzyıl Türkiye Yüzyılı. Buna biz gençlerin babaları, anneleri, dedeleri, amcaları, halaları olarak inanıyoruz. Gençler 21. yüzyıl Türkiye Yüzyılı olacak. Vizyonunuzu geniş tutun, bakışınızı derinleştirin. Bu yüzyılın ilk 20 yılını bundan sonra da taşıyacak liderimiz Recep Tayyip Erdoğan. Gençleri çok seviyor, kadınlara ne kadar önem verdiğini biliyoruz. 2022 yılında üniversitelerimizde kızlarımızın sayısı erkeklerimizle eşitlenmiş durumda. Öğretim görevlileri içinde sayıları çok daha fazla. Gençlerimiz başı açık, kapalı. Bu doğrultuda inançla ilerlerken sizlerin her daim yanınızda olduğumuzu asla unutmayın. Şimdi vakit Türkiye Yüzyılı vaktidir. Bizler inanıyoruz ki Türkiye Yüzyılı'nı sizlerle birlikte yazacağız. Senaryosu, senaristi çok sağlam. Uygulayıcıları sizler bizden güçlüsünüz.