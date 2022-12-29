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Bakan Çavuşoğlu'ndan Şam ile temas sonrası kritik açıklama: Rejim Suriyelilerin evine dönmesini istiyor

Bakan Çavuşoğlu, Şam rejimi ile temas sonrası kritik açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Faydalı bir görüşme olduğunu söyleyebilirim. Kalıcı bir barış ve istikrar için siyasi çözüm için rejimle angajmanın önemli olduğunu, rejimle ılımlı muhalefetin bir yol haritasi üzerinde uzlaşması bakımından bu angajmanın önemli olduğunu düşünüyoruz." dedi. "Suriye rejimi aynı zamanda Suriyelilerin ülkesine dönmesini istiyor. Bunların olumlu bir şekilde can güvenliğinin sağlanarak dönmesi önemli" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Şam ile temas sonrası kritik açıklama: Rejim Suriyelilerin evine dönmesini istiyor
Ekleme: 29.12.2022 - 13:17 Güncelleme: 29.12.2022 - 13:27 / Editör: Ozge Selin
Bakan Çavuşoğlu'ndan Şam ile temas sonrası kritik açıklama: Rejim Suriyelilerin evine dönmesini istiyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Moskova'da gerçekleşen Türkiye-Rusya-Suriye üçlü görüşme ile ilgili dikkat çeke açıklamalarda bulundu. Şam yönetimi ile 11 yıl sonra ilk kez gerçekleştirilen temas sonrası Çavuşoğlu, "Suriye'de terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Bu karaysa kara, havadansa havadan. Rejimle olan şu andaki angajman, yani doğrudan ya da dolaylı temaslar terörle mücadelemize engel değil." ifadelerini kullandı. "Suriye rejimi aynı zamanda Suriyelilerin ülkesine dönmesini istiyor. Bunların olumlu bir şekilde can güvenliğinin sağlanarak dönmesi önemli" dedi.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Şam ile temas sonrası kritik açıklama: Rejim Suriyelilerin evine dönmesini istiyor

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarında satır başları...

Faydalı bir görüşme olduğunu söyleyebilirim. Kalıcı bir barış ve istikrar için siyasi çözüm için rejimle angajmanın önemli olduğunu, rejimle ılımlı muhalefetin bir yol haritasi üzerinde uzlaşması bakımından bu angajmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Suriye'de terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Bu karaysa kara, havadansa havadan. Rejimle olan şu andaki angajman, yani doğrudan ya da dolaylı temaslar terörle mücadelemize engel değil.

Suriye rejimi aynı zamanda Suriyelilerin ülkesine dönmesini istiyor. Bunların olumlu bir şekilde can güvenliğinin sağlanarak dönmesi önemli Yunanistan ve Kıbrıs konusunda ABD'nin dengeyi bozduğunu kendilerine de söyledik. Bu kadar silah vermeleri Yunanistan'a, bu dengeyi bozduklarının açıkça göstergesidir.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Şam ile temas sonrası kritik açıklama: Rejim Suriyelilerin evine dönmesini istiyor


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