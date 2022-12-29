Bahçelievler'de trafikte makas atan sürücü 3 otomobile çarptı

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde akılalmaz kazada ortalık savaş alanına döndü.Öğle saatlerinde makas atarak ilerleyen otomobilin sürücüsü, aynı istikamete giden bir araca çarptı.Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ardından, sivil polis aracına çarptı.Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, polis aracının üzerine çıktı.Toplam 4 aracın karıştığı zincirleme kazada, makas atan otomobilde 1 kişi, polis aracında da 2 kişi olmak üzere 3 kişi hafif yaralandı.Kazada hafif yaranan vatandaşlar tedbir amaçlı olay yerine gelen ekiplerle hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle Basın Ekspres Yolu Atatürk Havalimanı istikameti yaklaşık bir saat trafik tek şeritten sağlandı.Kazaya karışan otomobillerin çekilmesinin ardından trafik normale döndü.