Aydın'de lastik botla yakalanan 16 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yurda kaçak yollarla girmeye çalışan düzensiz göçmenlere engel olunurken Yunan Sahil Güçlerinin mültecilere olan zulmü devam ediyor.Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alındı.Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-74) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-4325) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 16 düzensiz göçmen kurtarıldı.İHA'nın haberine göre, kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.