Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de! Milyonları ilgilendiren açıklama...

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren asgari ücrete yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı.İŞTE RESMİ GAZETE'DEKİ AÇIKLAMATEBLIĞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ASGARI 'ÜCRET TESPIT KOMISYONU KARARIKarar Tarihi: 22/12/2022Karar No: 2022/2 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı iş Kanunu'nun 39 uncu maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 522 nci maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 7/12/2022 tarihinde başladığı çalışmalarını 22/12/2022 tarihine kadar sürdürmüş ve yaptığı dört toplantı sonucunda; son toplantıya işçi temsilcilerinin katılmamalanna karşılık, 1) Milli seviyede tek asgari ücret tespitine, 2) işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin; 1/1/2023 - 31/12/2023 tarihleri arasında (333,60) üç yüz otuz üç lira altmış kuruş olarak tespitine, 3) Asgari ücret desteğinin 2023 yılı Ocak ila Haziran döneminde 250 TL olarak sürdürülmesi için, desteğin kapsamı ile usul ve esaslannın yeniden belirlenmesinin önerilmesine, 4) iş bu Kararın, 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlanmasına toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.GEREKÇEAsgari ücret, bilindiği gibi ödenmesi zorunlu olan en az ücrettir. Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari ücret, pazarlık ücreti değildir. Asgari ücretin belirlenmesi sırasında, Komisyonumuz, bu çerçevede bir karar alınması için çalışmış, işçilerin geçim şartları ve 2023 yılı enflasyon hedefi gibi faktörleri değerlendirmiştir. Işte bu çerçevede hareket eden Komisyonumuz; işçinin günlük asgari ücretini; 1/1/2023 31/12/2023 tarihleri arasında (333,60) üç yüz otuz üç lira altmış kuruş olarak belirlemiştir. Asgari Ücret Yönetmeliği'nin 11 inci maddesi kapsamında, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nca tespit edilen asgari ücretin 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe gireceği öngörülmüştür.STOPAJ DESTEĞİ 30 HAZİRAN'A KADAR UZATILDIDiğer yandan alınan karara göre TL mevduata sağlanan stopaj desteğinde süre 31 Aralık'tan 30 Haziran 2023'e kadar uzatıldı.