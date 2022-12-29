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Amerikalılar New York Belediye Başkanı'nı arıyor: Kar bastırmadan kenti terk etti

New York Belediye Başkanı Eric Adams, şehir, sert ve aşırı soğuk bir hava yaşamaya hazırlanırken ortalarda yok. Adams'ın sözcüsü Levy, belediye başkanının nereye gittiğine dair detay vermezken, New Yorklular belediye başkanlarını arıyor.

Amerikalılar New York Belediye Başkanı'nı arıyor: Kar bastırmadan kenti terk etti
Ekleme: 29.12.2022 - 10:19 Güncelleme: 29.12.2022 - 10:21 / Editör: Ozge Selin
Amerikalılar New York Belediye Başkanı'nı arıyor: Kar bastırmadan kenti terk etti
New York Belediye Başkanı Eric Adams, şehir sert ve aşırı soğuk bir hava yaşamaya hazırlanırken ortalarda yok. Birçok haberde bildirildiği üzere New Yorklular bu hafta dondurucu hava ve buzlu yol koşullarına hazırlanıyor.

NEREYE GİTTİĞİ BELİRTİLMEDİ

Ofisine göre; perşembe günü şehri terk eden Adams cumartesi günü dönmeye hazırlanıyor. Adams'ın sözcüsü Fabien Levy, belediye başkanının nereye seyahat ettiğine dair detayları açıklamadı. Gothamist'e konuşan Levy, "Belediye başkanı sahadaki herkesle hâlâ iletişim halinde" dedi: "Başkan, şehirdeki tüm müdahaleleri koordine ediyor."

Bu haber, tarihi kutup girdabı cuma günü ABD genelinde etkisini artırırken, Elliott Fırtınası için yapılan uyarı ve tavsiyeler arasında geldi. 200 milyondan fazla kişinin, bazı yerlerde -40 santigrat dereceye kadar düşen, sıfırın altında sıcaklıklarla karşı karşıya kaldığı bildirildi. Pandemi kısıtlamaları ve endişeleriyle geçen yılların ardından birçok ailenin tekrar biraz normal bir kutlama sezonuna dönmeyi planladığı dönemde bu sıcaklıklara, tehlikeli rüzgarlar ve kör edici, yoğun bir kar yağışı eşlik edecek.

Ulusal Hava Durumu Servisi bunu "şimdiye kadarki en büyük ölçekli kış hava durumu uyarı ve tavsiyelerinden biri" olarak tanımladı.

Bu koşullar nedeniyle cuma günü ABD'de 3 binden fazla uçuş iptal edildi ve rötar yapan uçak sayısı 14 binin üzerine çıktı. New York, Şikago, Washington, Denver, Minneapolis ve Detroit'teki büyük ulaşım merkezleri bu koşullardan etkilenenlerden sadece birkaçı. Podcast programcısı Patrick Monahan, "Eric Adams nereye tatile gittiğini genel halkın bilmesini istemiyorsa, Birleşik Devletler'in en büyük şehrinin belediye başkanı olmayı bırakabilir" yazdı.

"ŞEHRİ TERK ETTİ"

New York Communities for Change'in (Değişim için New York Toplulukları) resmi Twitter hesabıysa şunu paylaştı:

"Hey Twitter, @NYCMayor'ı bulmamıza yardım et! NYC sular altında kalırken ve komşularımız dondurucu soğuklarda tahliye edilirken Eric Adams kayıp. Bu adamı gördünüz mü? En son perşembe günü bir hava felaketinden önce şehirden ayrılırken görüldü. #WhereesEric (EricNerede)

Elliot Fırtınası'yla ilgili The Independent'ın canlı gelişmeleri paylaştığı sayfasını buradan takip edebilirsiniz."

Amerikalılar New York Belediye Başkanı'nı arıyor: Kar bastırmadan kenti terk etti
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