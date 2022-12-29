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Adalet Bakanlığı: 10 ayda 320 Çocuk Görüşme Merkezi hizmete alındı

Adalet Bakanlığı, icra yoluyla çocuk teslimine son verilmesine ilişkin uygulama kapsamında, 10 ayda 320 Çocuk Görüşme Merkezi'nin hizmete alındığını açıkladı.

Ekleme: 29.12.2022 - 14:50 Güncelleme: 29.12.2022 - 14:55 / Editör: Ozge Selin
Adalet Bakanlığı: 10 ayda 320 Çocuk Görüşme Merkezi hizmete alındı
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'Adalet Bakanlığı'nca mağdur odaklı adalet anlayışıyla yürütülen çalışmalarda 2022 yılında da önemli adımlar atıldı. İlk kez bu yıl nisan ayında başlatılan ve icra yolu ile çocuk teslimine son veren uygulama kapsamında 10 ayda 320 Çocuk Görüşme Merkezi hizmete açıldı. Uygulamanın, 2023 yılında tüm ülkede yaygınlaştırılması hedefleniyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bu yıl nisan ayında Uşak'ta düzenlenen törenle pilot Çocuk Görüşme Merkezlerini hizmete açmıştı. Aradan geçen sürede hizmete açılan merkez sayısı, 57 il 263 ilçe olmak üzere 320'ye ulaştı. Uygulama kapsamında aradan geçen sürede 3 bin 755 dosyada çocuk teslimi ve kişisel ilişkiye ilişkin işlemler gerçekleştirildi. Ayrıca, çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinde görev alacak uzmanlara çocuk teslimi ve çocukla ilişki kurulması süreci ile ilgili online ve yüz yüze eğitimler verilmeye devam ediyor' denildi.

'ÇOCUKLARIN İHTİYACINA YANIT VERİYOR'
Yeni uygulamanın çocukların üstün yararı gözetilerek hayata geçirildiği belirtilerek, şöyle denildi:
'Velayet hakkı kendisine verilmeyen ancak belirlenen takvime göre çocuğunu görme hakkı tanınan ebeveynler artık icra dairelerine başvurmak zorunda kalmıyor. İcra yolu ile çocuk teslimine son veren uygulamada ebeveynler, adliyelerde kurulan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerine (ADM) ücretsiz olarak başvurarak, belirlenen Çocuk Görüşme Merkezlerinde çocukları ile görüşebiliyor. Adli süreçte çocuk haklarının gözetilmesi ve çocuklara yönelik koruyucu, destekleyici tedbirlerin alınması amacıyla hazırlanan çocuk görüşme merkezleri, çocukların ihtiyaçlarına da yanıt veriyor. Bakanlık, kadın, çocuk, kırılgan gruplar başta olmak üzere mağdurların yargısal süreçlerde ikincil örselenmesinin engellenmesi ve psikodestek verilmesi için de çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda 2022'de faaliyete geçirilen 6 müdürlükle birlikte 81 ilde etkin olan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü sayısı 167'ye ulaştı. Alanında uzman psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacılar ile bu hizmetlerin yürütülmesinde görevli diğer adliye personelinin görev aldığı ADM'ler, suç mağdurlarına ve adli süreçte özel hassasiyet gerektirenlere yönelik çalışmaları yürütüyor. Müdürlüklerde 2022 yılında 354 bin 777 kişiye adli süreçte psikososyal destek sağlanırken bu rakam, uygulamanın başladığı 2019 Nisan ayından bugüne kadar 770 bin 629 oldu.'

Adli Görüşme Odaları (AGO) uygulamasına ilişkin ise 'Öte yandan, fail ile yüz yüze gelmesinde sakınca bulunduğu değerlendirilen öncelikli olarak suça sürüklenen çocukların, cinsel suç ve aile içi şiddet suçu mağdurları ile diğer kırılgan gruba mensup mağdurların ifade ve beyanlarının uzman eşliğinde alınmasının sağlandığı AGO'lar da 2022'de yaygınlaştırıldı. Uygulama sayesinde mağdurların ikincil örselenmesinin önüne geçildi. 2022 yılında açılan 42 AGO ile 81 ilde 147 adliyede AGO sayısı 152'ye yükseldi. Bu yıl boyunca 26 bin 690 kişinin yararlandığı AGO'larda uygulamanın başladığı 2017 yılından bu yana 68 bin 299 vatandaş hizmet aldı' açıklaması yapıldı.
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