16 yaşındaki Sıla'nın katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara'dan Giresun'a gelerek, ailesiyle yaşadığı Yalı Mahallesi'ndeki evinde Sıla Şentürk'ü 16 Şubat'ta bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek, Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarında yakalanmıştı.17 Şubat'ta tutuklanan Gökçek, Espiye L Tipi Kapalı Cezaevine konulmuş, daha sonra güvenlik gerekçesiyle Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledilmişti.Daha sonra Hüseyin Can Gökçek ile ilgili iddianame hazırlanmış, sanık için Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesince verilen 'akıl sağlığı tam' raporunun da yer aldığı iddianamede, Gökçek hakkında 'tasarlayarak ve canavarca hisle çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep edilmişti.Ağırlaştırılmış müebbet verildiSıla Şentürk'ü bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek'e verilen ceza belli oldu.Gökçek, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.Öte yandan karar öncesi son savunmasında Gökçek, 'Çok pişmanım. Yaptığım namussuzluk; 'ibretialem olsun' diye asılmaya da razıyım. Ölümü hak ediyorum” dedi.Gökçek'in 'cinsel istismar' ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlamasıyla yargılandığı dava ise devam ediyor.