Yunan generalden yeni tahrik: Adalara adeta çıkarma yaptı
Yunanistan'dan Türkiye ile gerilimi artıracak adımlar gelmeye devam ediyor. Son tahrik girişimi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Konstantinos Floros'tan geldi. Floros, gayri askeri statüdeki Çamada, Karaada, Kerpe ve Meis adaları ile Girit'in güneyindeki Büyük Gavda Adası'nda konuşlanan askeri birlikleri denetledi.
Yunanistan'dan Türkiye ile gerilimi artıracak yeni bir adım geldi. Yunanistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Konstantinos Floros, Twitter hesabından tahrik edici yeni bir paylaşımlarda bulundu.
Konstantinos Floros, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de yer alan bazı adalara ziyaret gerçekleştirdi.
Askeri birlikler denetleme bahanesiyle adalarda poz verdi
Yunan orgeneral Floros, gayri askeri statüdeki Kyriamadi, Çamada, Karaada, Kerpe ve Meis adaları ile Girit Adası'nın güneyindeki Büyük Gavda Adası'nda konuşlanan askeri birlikleri denetledi.
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