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Ulaşım 9 dakikaya inecek: Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Denizli ve çevre illerin trafik yoğunluğunu üstlenecek olan Honaz Tünelinin açılışı 8 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirileceği bildirildi.

Ekleme: 28.12.2022 - 17:12 Güncelleme: 28.12.2022 - 17:21 / Editör: Ozge Selin
Ulaşım 9 dakikaya inecek: Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek
İzmir, Aydın, Denizli, Antalya, Muğla, Uşak, Ankara güzergahında, önemli geçiş noktası olacak olan 2 bin 600 metre uzunluğundaki Honaz Tüneli, ocak ayında trafiğe açılması planlanıyor.

Denizli'nin Cankurtaran Mevkiinde 2011 yılında başlayan çalışmalar sona erdi. Şehir içi trafiğini rahatlatacak ve tünel sayesinde seyahat süresini 28 dakikadan 9 dakikaya indirecek.

Denizli Çevre Yolu ve 5,3 kilometrelik Honaz Tüneli sayesinde mevcut yol 14 kilometre, seyahat süresi 18 dakika kısalacak.

Son çalışmaların yapıldığı tünel 8 Ocak 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk sürüşüyle hizmete açılaması bekleniyor.
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