Ulaşım 9 dakikaya inecek: Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Denizli ve çevre illerin trafik yoğunluğunu üstlenecek olan Honaz Tünelinin açılışı 8 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirileceği bildirildi.

İzmir, Aydın, Denizli, Antalya, Muğla, Uşak, Ankara güzergahında, önemli geçiş noktası olacak olan 2 bin 600 metre uzunluğundaki Honaz Tüneli, ocak ayında trafiğe açılması planlanıyor.Denizli'nin Cankurtaran Mevkiinde 2011 yılında başlayan çalışmalar sona erdi. Şehir içi trafiğini rahatlatacak ve tünel sayesinde seyahat süresini 28 dakikadan 9 dakikaya indirecek.Denizli Çevre Yolu ve 5,3 kilometrelik Honaz Tüneli sayesinde mevcut yol 14 kilometre, seyahat süresi 18 dakika kısalacak.Son çalışmaların yapıldığı tünel 8 Ocak 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk sürüşüyle hizmete açılaması bekleniyor.