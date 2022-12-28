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Tezgahı elinden alınan simitçi, İBB binası önünde kendini yakmaya çalıştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde bir şahıs kendini yakma girişiminde bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun başlatılan terör soruşturmasına ilişkin açıklamasının hemen ardından saat 11.30 sıralarında İbrahim D. adındaki bir şahıs Fatih Saraçhane’de bulunan Başkanlık binasının önüne geldi.

Tezgahı elinden alınan simitçi, İBB binası önünde kendini yakmaya çalıştı
Ekleme: 28.12.2022 - 14:47 Güncelleme: 28.12.2022 - 14:48 / Editör: Ozge Selin
Tezgahı elinden alınan simitçi, İBB binası önünde kendini yakmaya çalıştı
Elindeki şişede bulunan benzini üzerine dökerek kendini yakmaya çalışan şahıs İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslenerek, "O buraya gelsin. Onunla konuşacağım" diye bağırdı.

Bunun üzerine koruma polisleri tarafından müdahale edilen İbrahim D., daha sonra otoparka götürülerek polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan şahıs, ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken şahsın simit tezgahı sahibi olduğu ve tezgahının İBB zabıtası tarafından elinden alındığı için İBB yönetimini protesto etmek istediği öğrenildi.

Tezgahı elinden alınan simitçi, İBB binası önünde kendini yakmaya çalıştı


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