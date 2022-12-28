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Terör örgütü PKK'ya Batı kalkanı! Avrupa akıllanmıyor

Terör örgütü PKK yandaşları yine Avrupa kentlerini yaktı. PKK militanları Türkiye'de ise on binlerce kişinin ölümünden sorumlu. Bunlara rağmen Batı, teröristlere kol kanat geriyor.

Terör örgütü PKK'ya Batı kalkanı! Avrupa akıllanmıyor
Ekleme: 28.12.2022 - 10:07 Güncelleme: 28.12.2022 - 10:09 / Editör: Ozge Selin
Terör örgütü PKK'ya Batı kalkanı! Avrupa akıllanmıyor
Fransa'nın başkenti Paris'te 23 Aralık'ta düzenlenen saldırının ardından Avrupa ülkeleri bir kez daha terör örgütü PKK'nın vandallığıyla yüzleşti.

3 kişiyi öldüren saldırgan, Fransız vatandaşı aşırı sağcı William M. adlı göçmen karşıtı çıktı. Ancak PKK sempatizanları, hiçbir dayanak olmamasına rağmen saldırıdan Türkiye'yi sorumlu tutarak Paris'ten Londra'ya, Helsinki'den de Atina'ya kadar Avrupa'nın dört bir yanında sokakları ateşe verdiler. Bu olanlar Avrupa ülkeleri için ilk de değil. Terör örgütü PKK destekçileri daha önce de defalarca Batı'da da şiddete başvurdu. Türkiye'de ise on binlerce kişinin ölümünden sorumlular. Ancak Avrupalı ülkeler, terör örgütü PKK ve militanlarına kalkan olmayı sürdürüyor.

EUROPOL KAYITLARINDALAR

Bazı Avrupa ülkeleri, PKK destekçilerinin kıta genelinde ciddi suçlara karıştığına dair Avrupa Polis Teşkilatı Europol'e şikâyetlerde bulundu. Almanya'da PKK yanlıları, Türk topluluğunun sıkça uğradığı cami ve marketlere saldırıda bulunurken benzeri eylemler 2020'de Belçika ve İsviçre'de de Europol'ün kayıtlarına geçti.

Terör örgütü PKK'ya Batı kalkanı! Avrupa akıllanmıyor

MİLİTAN DEVŞİRİYORLAR

Europol'ün 2020 ve 2021 raporlarında PKK, "etnik milliyetçi" ve "ayrılıkçı" terör örgütü olarak nitelendiriliyor ancak terör örgütünün, yasak olmasına karşın Avrupa ülkelerinde propaganda, militan devşirme ve bağış toplama gibi faaliyetlerini sürdürdüğü belirtiliyor. AB Terörizm Durum ve Eğilimler raporunda, PKK'nın Avrupa ülkelerinden devşirdiği bazı AB vatandaşlarının Irak ve Suriye'deki terörist faaliyetlere katıldığı kaydedildi. PKK'nın yasal ve yasadışı yollarla Avrupa'yı kullanmaya devam ettiğini aktaran Europol, terör örgütünün bu aktiviteler içerisinde bağış toplama kampanyalarının yanı sıra haraç kesme ve diğer organize suç faaliyetlerinin yer aldığını kaydetti.

UYUŞTURUCU TRAFİĞİ

30 yılı aşkın süredir terör faaliyetlerini sürdüren PKK'nın Avrupa kıtasındaki uyuşturucu kaçakçılığı ağı, güvenlik ve istihbarat servisleri tarafından biliniyor. PKK, bu fonları Türkiye'ye karşı onlarca yıldır yürüttüğü terör faaliyetleri için kullanıyor.

Terör örgütü PKK'ya Batı kalkanı! Avrupa akıllanmıyor
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