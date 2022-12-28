TBMM Başkanı Şentop: 6 Nisan'dan önce seçim kararı alınmasını beklemiyorum

Türkiye 2023 yılında yapılacak kritik seçim atmosferine girdi.Muhalefet partilerinin ısrarlı erken seçim talebine, Cumhur İttifakı’ndan seçimlerin zamanında yapılacağı vurgusu yapıldı.Ancak tüm bu açıklamalara rağmen muhalefet cephesinden erken seçim sesleri gelmeye devam ediyor."6 Nisandan önce seçim kararı alınmasını beklemiyorum"Konuya ilişkin olarak en yetkili isimlerden biri olan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, net ifadeler kullanarak muhalefetin erken seçim açıklamalarına yanıt verdi.Meclis Başkanı Şentop: "Seçimlerin normal tarihi 18 Haziran. Seçime yönelik bir karar alınsa bile bunun süresi 60 gündür. Seçimlerin öne alınmasıyla ilgili karar yetkisi hem mecliste hem cumhurbaşkanlığında var. 6 Nisandan önce seçim kararı alınmasını beklemiyorum." dedi.