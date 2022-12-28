Şanlıurfa'da terör operasyonu: 4 gözaltı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığın koordinesinde, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri yürütülen çalışmalar kapsamında; Geçmiş dönemde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttüklerine dair haklarında ifade, teşhis olan ve örgütsel fotoğrafları tespit edilen 4 şüpheli şahıs yapılan operasyon ile gözaltına alındı.Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar emniyet götürüldü.