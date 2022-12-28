Şanlıurfa'da terör operasyonu: 4 gözaltı
Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığın koordinesinde, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri yürütülen çalışmalar kapsamında; Geçmiş dönemde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttüklerine dair haklarında ifade, teşhis olan ve örgütsel fotoğrafları tespit edilen 4 şüpheli şahıs yapılan operasyon ile gözaltına alındı.
Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar emniyet götürüldü.
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