Sabiha Gökçen'de doğal gaz borusu patlaması nedeniyle uçuşlar durduruldu
Tuzla'da yapılan çalışma sırasında doğalgaz borusu patladı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar tedbir amaçlı durduruldu.
İstanbul Tuzla Tepeören'de doğalgaz hattındaki çalışma sırasında zarar gören borudan gaz sızıntısı meydana geldi.
Söz konusu çalışma uçakların kalkış yönünde olduğu için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 13.05'ten itibaren uçuşlar tedbir amacıyla durduruldu.
Havalimanının uçuş trafiğine kapatılmasının ardından iniş için alçalan uçaklar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.
Yaklaşık yarım saat süren durdurulan uçuşlar daha sonra normale döndü.
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