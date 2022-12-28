Meteoroloji saat verip peş peşe uyardı: Kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, bugün beklenen yağışların öğle saatlerinden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin kıyılarında kuvvetli yağmur (21-50 kg/m2), iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı uyarısı yapıldı.Açıklamada, perşembe sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamlar, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yağmurlu, Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, iç kesimleri 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgârın, genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin kıyılarında kuvvetli yağmur (21–50 kg/m2 ), iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamlar, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Parçalı doğusu çok bulutlu, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.EDİRNE °C, 10°CParçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisliİSTANBUL °C, 13°CParçalı çok bulutluKIRKLARELİ °C, 12°CParçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisliKOCAELİ °C, 14°CParçalı çok bulutlu, hafif yağmurluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 8°CAz bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisliDENİZLİ °C, 15°CAz bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisliİZMİR °C, 18°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 15°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.ADANA °C, 18°CParçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisliANTALYA °C, 19°CAz bulutluISPARTA °C, 13°CAz bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisliMERSİN °C, 18°CAz bulutluParçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ANKARA °C, 8°CAz bulutlu zamanla parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisliESKİŞEHİR °C, 7°CAz bulutlu zamanla parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisliKAYSERİ °C, 5°CAz bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisliKONYA °C, 9°CAz bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisliParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.BOLU °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisliKASTAMONU °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisliSİNOP °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlıZONGULDAK °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin kıyılarında kuvvetli yağmur, iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.AMASYA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karlakarışık yağmur, yüksekleri kat yağışlıSAMSUN °C, 10°CÇok bulutlu, yağmurluTOKAT °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karlakarışık yağmur, yüksekleri kar yağışlıTRABZON °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksek kesimleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.AĞRI °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisliERZURUM °C, 0°CÇok bulutluMALATYA °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisliVAN °C, 4°CÇok bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 11°CParçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisliGAZİANTEP °C, 13°CParçalı ve az bulutluMARDİN °C, 10°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 13°CParçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli