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Meclis Başkanı Şentop: Başkan Erdoğan için Nobel Barış Ödülü adaylık girişimi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü'ne adaylığına ilişkin, "Benim başvurum var. Farklı ülkelerden meclis başkanları ve milletvekillerinin başvuruları da olacak." dedi.

Meclis Başkanı Şentop: Başkan Erdoğan için Nobel Barış Ödülü adaylık girişimi
Ekleme: 28.12.2022 - 14:12 Güncelleme: 28.12.2022 - 14:47 / Editör: Ozge Selin
Meclis Başkanı Şentop: Başkan Erdoğan için Nobel Barış Ödülü adaylık girişimi
Meclis Başkanı Mustafa Şentop muhalefetin erken seçime ilişkin açıklamalarını değerlendirerek, ''Seçimlerin normal tarihi 18 Haziran. Seçime yönelik bir karar alınsa bile bunun süresi 60 gündür. Seçimlerin öne alınmasıyla ilgili karar yetkisi hem mecliste hem cumhurbaşkanlığında var. 6 Nisandan önce seçim kararı alınmasını beklemiyorum'' şeklinde konuştu.

'NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ ADAYLIK GİRİŞİMİ '

Şentop, 'Sayın Cumhurbaşkanı'nın Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesi konusunda girişimlerimiz var. Sadece benim değil başka ülkelerin milletvekillerinin de bu konuda girişimleri var' ifadelerini kullandı.

EYT VE BAŞÖRTÜSÜ DÜZENLEMESİ

Şentop, EYT düzenlemesi hakkında da 'Bu konuda düzenlemeler bu hafta açıklanabilir. Meclis'e bu hafta ya da önümüzdeki hafta gelebilir. Ocak da Meclis'te değerlendirilir' derken, başörtüsü düzenlemesi için de '400'ün üzerine bir oyla Meclis'ten geçebilir diye düşünüyorum. 400'ün üzerinde geçerse parlamentoda çözülmüş olur ve referanduma gerek kalmaz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da referanduma götürmeyeceği kanaatindeyim' diye konuştu.
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