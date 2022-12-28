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Manisa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı

Manisa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 28.12.2022 - 17:30 Güncelleme: 28.12.2022 - 17:36 / Editör: Ozge Selin
Manisa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı
Manisa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösterdikleri iddia edilen Irak uyruklu S.A.K ve O.A.M.M'nin yakalanması için operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

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