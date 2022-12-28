Kütahya’da kömürlükte içki üreten şüpheli gözaltına alındı
Şaphane ilçesinde, jandarma ekiplerince evine düzenlenen baskında 1 ton 76 litre sahte içkiyle yakalanan Ş.A., gözaltına alındı.
Yıl başı öncesi emniyet güçleri kaçak içkiye yönelik operasyonlarını sıklaştırdı.
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında yaptığı çalışmalarda, Ş.A.'nın Şaphane'deki evinde sahte içki üreterek sattığı bilgisine ulaştı.
1 ton 76 litre sahte içki ele geçirildi
Bir süre takibe alınan Ş.A.'nın evine baskın yapan ekipler, büyük bidon ve plastik şişelere doldurulmuş 1 ton 76 litre sahte içki ele geçirdi.
Gözaltına alındı
Gözaltına alınan Ş.A., işlemleri için Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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