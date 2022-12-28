Konut hırsızı kadınlara polislerden suçüstü: 3 tutuklama

Kastamonu merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde ikamet kapılarının zorladığı ve kilit dillerinin kırıldığı yönünde çok sayıda şikâyet gelmesi üzerine Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hareket geçti.Yapılan titiz çalışmalar sonucunda Kastamonu'ya il dışından gelen 3 kadının mahallede bulunan birçok ikametin kapısını zorlandığı, kimi kapıların ise kilit dillerini kırdığı tespit edildi. Eşkalleri tespit edilen E.G., F.G. ve S.D. isimli şüpheli kadınlar hırsızlık olayını gerçekleştirmeden yakalanarak gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli kadın çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan tutuklanan 3 şüpheli kadının Kastamonu'nun da aralarında bulunduğu birçok şehirde dil düşürmek suretiyle hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi.