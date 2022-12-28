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Kocaeli'de feci kaza: Beton mikseri 10 metre yükseklikteki köprüden uçtu

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde şerit ihlali yapan beton mikseri, karşı yönden gelen otomobile çarptıktan sonra yaklaşık 10 metre yükseklikten iş yerinin bahçesine düştü. Kazada 3 kişi yaralandı.

Ekleme: 28.12.2022 - 10:33 Güncelleme: 28.12.2022 - 10:36 / Editör: Ozge Selin
Kocaeli'de feci kaza: Beton mikseri 10 metre yükseklikteki köprüden uçtuKaza, Kocaeli'nin Başiskele ilçesi D130 Kara Yolu, İzmit istikameti, Karadenizliler Mahallesi, Kullar Köprülü Kavşağı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, aynı yönde seyir halinde olan 41 AJC 593 plakalı beton mikseri sürücüsü İ.K. ile 41 AAZ 957 Honda marka otomobil sürücüsü E.Y. çarpıştı. Kazanın şiddetiyle beton mikserinin sürücüsü İ.K. direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından aracıyla beraber 10 metre yükseklikteki köprüden demir bariyerleri aşarak otomobil tamir bakım servisinin bahçesine düştü.

Kocaeli'de feci kaza: Beton mikseri 10 metre yükseklikteki köprüden uçtu

Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan beton mikser sürücüsü İ.K. ve yanında bulunan oğlu K.K.'yi araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ayrıca ambulansa alınan otomobil sürücüsü E.Y. de hastaneye kaldırıldı.

Beton mikserinin köprüden düşmenin şiddetiyle otomobil tamir bakım servisinin binasının duvarına ve camlarına da zarar verdiği görüldü. Ayrıca kazaya karışan otomobil de kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli'de feci kaza: Beton mikseri 10 metre yükseklikteki köprüden uçtu

Kocaeli'de feci kaza: Beton mikseri 10 metre yükseklikteki köprüden uçtu



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