Kırklareli'de 299 kaçak göçmen yakalandı, 5 organizatör tutuklandı

Kırklareli'de jandarma ekiplerinin yaptığı uygulamalarda 299 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 7 organizatörden 5'i tutuklandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi kapsamında il genelinde son 5 günde önleyici devriye faaliyetlerinde bulundu. Uygulamalarda yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 299 düzensiz göçmen yakalandı, göçmenlere organizatörlük yapan 7 şüpheli yakalandı. Göçmenlerin taşınmasında kullanılan 3 araca da el koyuldu. Göçmenler işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 organizatörden 5'i çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.