Kılıçdaroğlu'ndan yargıya 'Gezi' tehdidi! 'Lanet olsun size'

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Osman Kavala'yı, TCK'nin 312/1 maddesi gereğince, 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.Sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışları ile sabit olan eylemleri işleme biçimini dikkate alan heyet, takdiri indirim uygulamamıştı.Verilen ceza süresi ve infaz koşulları dikkate alınarak Kavala'nın bu suçtan tutuklanmasına karar veren heyet, sanığın 'siyasal veya askeri casusluk' suçundan beraatine, bu suçtan tahliyesine hükmetmişti.Heyet, sanıklar Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi'nin 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan 18'er yıl hapislerine ve bu suçtan tutuklanmalarına karar vermişti.SANIKLARINDA CEZALARI ONANDIİstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince 25 Nisan'da verilen karara sanıklar, avukatları ve müdahillerin yaptığı istinaf başvurularını inceledi.Ceza dairesi, kamuoyunda Gezi Parkı davası olarak bilinen dosyada 'hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sanık Osman Kavala için ağırlaştırılmış müebbet hapis ve diğer 7 sanık için bu suça yardım suçundan 18'er yıl hapis cezasına ilişkin kararı yerinde buldu.KILIÇDAROĞLU'NDAN YARGIYA 'GEZİ' TEHDİDİ: 'LANET OLSUN SİZE'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, karar sonrası Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yargıyı tehdit etti. CHP lideri, 'Lanet olsun size de kurduğunuz kirli düzene de.' ifadelerini kullandı.Kılıçdaroğlu paylaşımında, 'Lanet olsun size de kurduğunuz kirli düzene de. Adaleti bu ülkeye getireceğiz! Vera'yı babasına kavuşturacağız!' dedi.KILIÇDAROĞLU SIK SIK YARGIYI TEHDİT EDİYORAK Parti hükümetini 'yargıyı baskı altına almakla' ve yargıyı da 'tarafsız olmakla' suçlayan Kılıçdaroğlu, sık sık yargı mensuplarını tehdit eden paylaşımlarda bulunuyor.CHP lideri son dönemde, Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret etmesi nedeniyle verilen ceza ve şarkıcı Gülşen konusunda da yargıyı tehdit etmişti.Kılıçdaroğlu'nun, sık sık 'bağımsız yargı' vurgusu yaparken, göreve gelmesi durumunda yargıyı kontrol altına alma vaadi ise büyük bir çelişki olarak yorumlanıyor.