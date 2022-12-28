Kıbrıs Adası yakınlarında 4.2'lik deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, saat 05.11'de Kıbrıs Adası yakınlarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, saat 05.11'de Kıbrıs Adası yakınlarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Deniz yüzeyinin yaklaşık 27,12 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Mersin ve Antalya'ya yaklaşık 150 kilometre mesafede olduğu kaydedildi.