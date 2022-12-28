Kayseri'de yılbaşı öncesinde DEAŞ'a darbe: 9 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yılbaşı öncesinde düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu tespit edilen 9 kişi yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yaşayan yabancı uyruklu 9 kişinin Suriye'de bulundukları sürede terör örgütü DEAŞ'a üye olduğunu ve kaçak yollarla ülkeye giriş yaptığını tespit etti.Sabah saatlerinde belirlenen adreslere özel harekat polislerinin de katılımı ile operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli 9 kişiyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu.Gözaltına alınan 9 kişi emniyete götürüldü.