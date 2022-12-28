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Kahramanmaraş'ta otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Kahramanmaraş'ta, kırmızı ışıkta geçen otomobil ile servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada Muhammet Yıldız (27) ile kardeşi Murat Yıldız (26) hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Kaza anı, güvenlik kameralarınca da kaydedildi.

Ekleme: 28.12.2022 - 12:26 Güncelleme: 28.12.2022 - 12:27 / Editör: Ozge Selin
Kahramanmaraş'ta otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralıKaza, sabah saatlerinde Kahramanmaraş-Adana kara yolu Aksu Doruklar Kavşağı'nda meydana geldi. KGYS kameralarınca da kaydedilen kazada iddiaya göre H.D. yönetimindeki 46 S 0327 plakalı işçi servis minibüsü şehir merkezine giderken, Murat Yıldız'ın kullandığı 46 ABC 050 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Murat Yıldız, ağabeyi Muhammet Yıldız ve D.Y. ile servis minibüsünde bulunan H.D., Z.B., ve D.M.B. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Murat Yıldız ile ağabeyi Muhammet Yıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 4 yaralının ise hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatan trafik ekipleri ise Murat Yıldız'ın kırmızı ışıkta geçtiğini tespit etti.

Kahramanmaraş'ta otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
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