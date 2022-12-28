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İşkenceciler anne ve baba! Çocuklarının ağızlarını bantlayıp çakmakla vücutlarını yaktılar

Türkiye kan donduran bir işkenceye tanık oldu. Bursa'da meydana gelen olayda yabancı uyruklu anne ve baba, yaşları 2 ile 10 arasında değişen 4 çocuğuna işkence yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı. Zanlılardan annenin, dövmeden önce sesi duyulmasın diye oğlunun ağzını bantla kapattığı, çakmakla vücudunun çeşitli yerlerini yaktığı ailenin bir yakını tarafından görüntülendi

Ekleme: 28.12.2022 - 14:03 Güncelleme: 28.12.2022 - 14:06 / Editör: Ozge Selin
İşkenceciler anne ve baba! Çocuklarının ağızlarını bantlayıp çakmakla vücutlarını yaktılarBursa'da yaşları 2 ile 10 arasında değişen 4 çocuğuna işkence yapan Hanan Ramadan (32) ile kocası Rayyan El İsa (37), tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Devlet korumasına alınan 4 çocuğa yapılan işkence görüntüleri de ortaya çıktı.

Ailenin bir yakını tarafından kaydedilen görüntülerde Hanan Ramadan´ın, dövmeden önce sesi duyulmasın diye oğlunun ağzını bantla kapattığı, çakmakla vücudunun çeşitli yerlerini yakıp tokat attığı ve sopa ile vurduğu görüldü.



KOLİ BANDIYLA AĞIZLARINI KAPATTI
Olay, merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Rayyan El İsa ile eşi Hanan Ramadan´ın yaşadığı evden gelen çığlıkları duyan komşuları ile ailenin yakınları, durumdan şüphelendi. Bir süre aileyi takip eden komşuları ile yakınları, anne Hanan Ramadan´ın çocuklarına şiddet uyguladığını gördü. Ailenin bir yakını ise Ramadan´ın, çocuklarının ağzını koli bandıyla kapattıktan sonra çakmakla vücutlarını yaktığı anları cep telefonu ile görüntüledi.

ŞİDDET ANLARINI KAYDEDİP, POLİS ŞİKAYET ETTİ
İsmi açıklanmayan kişinin, görüntüleri paylaşıp şikayetçi olması üzerine polis harekete geçti. Cumhuriyet savcılığından izin alan polis ekipleri aileyi takibe aldı. Yapılan araştırma sonrası Hanan Ramadan ve Rayyan El İsa'nın, R.İ. (10), A.İ. (6), A.İ. (5) ve R.İ.´ye (2) işkence yaptığı belirlendi. Gözaltına alınan anne ile baba, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hanan Ramadan'ın kocasını suçlayıp, 'O istediği için ben çocuklarımızı dövdüm' dediği, Rayyan El İsa'nın ise 'Benim olaydan haberim yok' diye ifade verdiği öğrenildi. Çocuklar ise Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü´nce koruma altına alındı.

AĞZINI BANTLAYIP, ÇAKMAKLA VÜCUTLARINI YAKMIŞ
İşkence anlarının cep telefonu görüntüleri de ortaya çıktı. Ailenin bir yakınının kayda aldığı görüntülerde, Hanan Ramadan´ın çocuklarının ağzını koli bandıyla bantlayarak bağırmasını önlediği, ardından da çakmakla vücutlarının çeşitli bölgelerini yaktığı görüldü. Ayrıca evdeki paspas sopasıyla darp edilen çocukların, yüzlerinde ve vücutlarının çeşitli bölgelerinde oluşan morluklar da cep telefonu ile görüntülendi.

İşkenceciler anne ve baba! Çocuklarının ağızlarını bantlayıp çakmakla vücutlarını yaktılar
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